Com avanço da vacinação, Leitão da Silva já inicia a reabertura de seus buracos

Otimista com o avanço do cenário da vacinação no Estado, a Avenida Leitão da Silva já iniciou nesta semana a reabertura de seus buracos. Um buraco que surgiu durante as chuvas intensas registradas na Grande Vitória nos últimos dias agora virou uma vala que interdita duas das três faixas de rolamento de uma das mais importantes vias de Vitória.