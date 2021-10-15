Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Humor

Com avanço da vacinação, Leitão da Silva já inicia a reabertura de seus buracos

Um buraco que surgiu durante as chuvas intensas registradas na Grande Vitória nos últimos dias agora virou uma vala que interdita duas das três faixas da avenida

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 07:47

Públicado em 

15 out 2021 às 07:47
O Parcial

Colunista

O Parcial

Obras para troca de tubulação na Avenida Leitão da SIlva, em frente ao Morro do Jaburu, sentido Beira-Mar
Obras para troca de tubulação na Avenida Leitão da SIlva, em frente ao Morro do Jaburu, sentido Beira-Mar Crédito: Fernando Madeira
Otimista com o avanço do cenário da vacinação no Estado, a Avenida Leitão da Silva já iniciou nesta semana a reabertura de seus buracos.  Um buraco que surgiu durante as chuvas intensas registradas na Grande Vitória nos últimos dias agora virou uma vala que interdita duas das três faixas de rolamento de uma das mais importantes vias de Vitória.
Finalizadas há menos de dois anos, as obras voltaram nesta semana virando palco de uma grande intervenção na rede de tubulação subterrânea e já estão disponíveis para os capixabas que queiram reviver os anos pré-pandemia. Estão todos convidados para apreciar o caos no trânsito.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.


Veja Também

Feriado tem previsão de tempo mais fechado do que o próprio capixaba

Turista dá "bom dia" e causa tumulto e confusão em bairro nobre de Vitória

Com Instagram fora do ar, academias registram apenas 10% de alunos no ES

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

Humor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados