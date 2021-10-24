Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
HUMOR

Motorista capixaba se apaixona por frentista: "Pessoa que mais passei a ver"

Casal se apaixonou após frequentes idas da jovem ao posto para abastecer, já que está difícil encher o tanque

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 11:24

Públicado em 

24 out 2021 às 11:24
O Parcial

Colunista

O Parcial

Casal parado e de mãos entrelaçadas
Casal se conheceu enquanto Felipe abastecia o carro de Juliana Crédito: StockSnap por Pixabay
O casal Felipe e Juliana é a prova de que o amor pode surgir em qualquer situação, inclusive em tempos de crise. Ele frentista e ela motorista, iniciaram uma história de amor após as frequentes idas da moça ao posto para abastecer o carro. Afinal, com a gasolina pela hora da morte, está difícil encher o tanque.
Juliana sempre teve uma rotina muito acelerada. Empresária do ramo imobiliário, a capixaba conta que conhecer novas pessoas sempre foi um ponto de dificuldade em sua agenda: "Já estava acostumada a viver sozinha".
Porém, ao longo dos últimos meses, Juliana, bem como todo brasileiro, foi impactada com o contínuo aumento no preço dos combustíveis. O abastecimento que antes durava um mês, agora dura dias.
E, foi justamente essa frequência de abastecimento, que possibilitou Juliana conhecer de forma mais profunda, Felipe, frentista do posto de combustível onde ela sempre abastece.
"A gente passou a se ver muitas vezes. Antes, uma vez por semana, depois duas vezes e, agora, com a gasolina a sete reais, praticamente todo dia!", contou Juliana, já emocionada.
O casal oficializou o namoro na última quarta-feira. Felipe já torce para que a gasolina chegue aos dez reais, pois assim sua amada não conseguirá nem mesmo sair do posto.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

Veja Também

Com avanço da vacinação, Leitão da Silva já inicia a reabertura de seus buracos

Feriado tem previsão de tempo mais fechado do que o próprio capixaba

Turista dá "bom dia" e causa tumulto e confusão em bairro nobre de Vitória

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

gasolina Comportamento Humor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem
Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados