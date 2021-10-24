Motorista capixaba se apaixona por frentista: "Pessoa que mais passei a ver"

Casal se conheceu enquanto Felipe abastecia o carro de Juliana Crédito: StockSnap por Pixabay

O casal Felipe e Juliana é a prova de que o amor pode surgir em qualquer situação, inclusive em tempos de crise. Ele frentista e ela motorista, iniciaram uma história de amor após as frequentes idas da moça ao posto para abastecer o carro. Afinal, com a gasolina pela hora da morte, está difícil encher o tanque.

Juliana sempre teve uma rotina muito acelerada. Empresária do ramo imobiliário, a capixaba conta que conhecer novas pessoas sempre foi um ponto de dificuldade em sua agenda: "Já estava acostumada a viver sozinha".

Porém, ao longo dos últimos meses, Juliana, bem como todo brasileiro, foi impactada com o contínuo aumento no preço dos combustíveis. O abastecimento que antes durava um mês, agora dura dias.

E, foi justamente essa frequência de abastecimento, que possibilitou Juliana conhecer de forma mais profunda, Felipe, frentista do posto de combustível onde ela sempre abastece.

"A gente passou a se ver muitas vezes. Antes, uma vez por semana, depois duas vezes e, agora, com a gasolina a sete reais, praticamente todo dia!", contou Juliana, já emocionada.

O casal oficializou o namoro na última quarta-feira. Felipe já torce para que a gasolina chegue aos dez reais, pois assim sua amada não conseguirá nem mesmo sair do posto.