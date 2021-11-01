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Humor

Empresário abre 1ª borracharia crossfit no ES: "Alunos treinam e trabalham"

Modelo de negócio é a nova aposta para driblar a crise, principalmente no setor automotivo

Públicado em 

01 nov 2021 às 15:47
O Parcial

Colunista

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Borracharia
Alunos viram pneus e ajudam no trabalho da borracharia  Crédito: Unsplash
O capixaba mostra que tem espírito empreendedor. Em meio a crise econômica, um empresário abriu a primeira borracharia crossfit no Espírito Santo. 
Luiz Pereira, proprietário do Carfit (antiga Borracharia do Luiz), explica que os alunos matriculados assumem o papel de profissionais de borracharia e assim, não precisa gastar com contratação de funcionários. "Os alunos treinam e trabalham ao mesmo tempo", explica.
Com alta demanda já nos primeiros dias de funcionamento na Capital, a perspectiva é muito positiva e Luiz já pensa em abrir duas novas unidades, sendo uma em Vila Velha e outra em Cariacica.
Os clientes da borracharia também se dizem satisfeitos com o serviço. "A qualidade se manteve e agora está mais divertido ficar aqui assistindo o serviço feito", afirmou Manoel, aposentado e cliente do Luiz há mais de 5 anos.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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