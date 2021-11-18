Passar mais de uma vez por conhecido no supermercado apavora capixabas, diz estudo

Uma pesquisa constatou que, entre os maiores medos da população residente do Espírito Santo, está o pavor em encontrar um conhecido nos corredores do supermercado. O medo fica ainda maior quando o capixaba passa pelo colega mais de uma vez no local, segundo a investigação.
O estudo, realizado pelos alunos do curso de Antropologia da Universidade Estadual do Espírito Santo, expõe ainda outros medos compartilhados por capixabas. Entre eles, está o de andar na mesma direção após dar "tchau" e o da espera pelo elevador após se despedir da visita.
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