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Humor

Passar mais de uma vez por conhecido no supermercado apavora capixabas, diz estudo

Estudo mostrou outros dois medos enfrentados pela população do Espírito Santo

Públicado em 

18 nov 2021 às 02:00
O Parcial

Colunista

O Parcial

Bananas no mercado
Bananas no mercado Crédito: Pixabay
Uma pesquisa constatou que, entre os maiores medos da população residente do Espírito Santo, está o pavor em encontrar um conhecido nos corredores do supermercado. O medo fica ainda maior quando o capixaba passa pelo colega mais de uma vez no local, segundo a investigação.
O estudo, realizado pelos alunos do curso de Antropologia da Universidade Estadual do Espírito Santo, expõe ainda outros medos compartilhados por capixabas. Entre eles, está o de andar na mesma direção após dar "tchau" e o da espera pelo elevador após se despedir da visita.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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