Motoboy é flagrado parado em sinal vermelho, em Vitória

Uma moto parada no sinal vermelho. O estranho fato foi flagrado pelo leitor Pedro Pereira na manhã desta quarta-feira, na avenida Américo Buaiz, uma das principais vias da capital.
"No exato momento em que o semáforo ficou vermelho, observei o motoboy desacelerando até parar, completamente", afirmou Pedro.
O fenômeno chamou atenção não apenas de motoristas e pedestres no local, mas também de autoridades. Quem anda pela capital sabe que é difícil ver uma cena destas e já acostumou com o Código de Trânsito independente para quem dirige por meio da carteira A.
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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.