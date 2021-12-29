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HUMOR

Motoboy é flagrado parado em sinal vermelho, em Vitória

O fenômeno chamou atenção não apenas de motoristas e pedestres no local

Públicado em 

29 dez 2021 às 06:00
O Parcial

Colunista

O Parcial

Motociclista, moto, entregador
Motociclista chamou atenção ao parar sem sinal vermelho Crédito: Shutterstock
Uma moto parada no sinal vermelho. O estranho fato foi flagrado pelo leitor Pedro Pereira na manhã desta quarta-feira, na avenida Américo Buaiz, uma das principais vias da capital.
"No exato momento em que o semáforo ficou vermelho, observei o motoboy desacelerando até parar, completamente", afirmou Pedro.
O fenômeno chamou atenção não apenas de motoristas e pedestres no local, mas também de autoridades. Quem anda pela capital sabe que é difícil ver uma cena destas e já acostumou com o Código de Trânsito independente para quem dirige por meio da carteira A.

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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