Motoboy é flagrado parado em sinal vermelho, em Vitória

Uma moto parada no sinal vermelho. O estranho fato foi flagrado pelo leitor Pedro Pereira na manhã desta quarta-feira, na avenida Américo Buaiz, uma das principais vias da capital.

O fenômeno chamou atenção não apenas de motoristas e pedestres no local, mas também de autoridades. Quem anda pela capital sabe que é difícil ver uma cena destas e já acostumou com o Código de Trânsito independente para quem dirige por meio da carteira A.