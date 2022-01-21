Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Humor

Caso de homem que ficou três meses perdido em Jardim da Penha vira filme

Para não correr o risco de nenhum ator também se perder no bairro, as gravações do projeto tiveram início em Los Angeles (!)

Públicado em 

21 jan 2022 às 12:28
O Parcial

Colunista

O Parcial

Perdidos no bairro: segundo O Parcial, história do homem que se perdeu nas ruas de Jardim da Penha vira filme
Perdidos no bairro: segundo O Parcial, história do homem que se perdeu nas ruas de Jardim da Penha vira filme Crédito: Google Street View
Sem suprimentos e completamente desidratado, ele superou os limites humanos para contar sua angustiante história para o mundo.
Relembre o caso: Manoel entrou nas ruas de Jardim da Penha no início de setembro de 2005 e levou três meses até encontrar o caminho de volta.
E, para não correr o risco de nenhum ator ou pessoa da equipe também se perder no bairro, as gravações tiveram início em Los Angeles, em um set que reproduz as ruas e praças do bairro capixaba.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

Veja Também

Ano-novo: Capixabas pediram positividade e ela veio nos testes

Aumento anual do pedágio é reconhecido como patrimônio imaterial capixaba

Desejar que vizinho que solta fogos barulhentos queime os dedos é normal, diz monge

Segundo os produtores, o filme é uma mistura de drama e aventura. "O roteiro já está totalmente adaptado para as grandes telas e promete emocionar a audiência", afirmou o diretor John Bugiardo. A estreia está prevista para o segundo semestre de 2023.

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

Bairro Jardim da Penha Humor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 13/04/2026
Imagem de destaque
Pedro dá show, Flamengo vence o Fluminense e vira vice-líder do Brasileirão
Imagem de destaque
Rodrigo César lamenta empate e Rio Branco em novo tropeço na Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados