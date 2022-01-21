Caso de homem que ficou três meses perdido em Jardim da Penha vira filme

Sem suprimentos e completamente desidratado, ele superou os limites humanos para contar sua angustiante história para o mundo.
Relembre o caso: Manoel entrou nas ruas de Jardim da Penha no início de setembro de 2005 e levou três meses até encontrar o caminho de volta.
E, para não correr o risco de nenhum ator ou pessoa da equipe também se perder no bairro, as gravações tiveram início em Los Angeles, em um set que reproduz as ruas e praças do bairro capixaba.
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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.
Segundo os produtores, o filme é uma mistura de drama e aventura. "O roteiro já está totalmente adaptado para as grandes telas e promete emocionar a audiência", afirmou o diretor John Bugiardo. A estreia está prevista para o segundo semestre de 2023.