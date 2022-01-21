Caso de homem que ficou três meses perdido em Jardim da Penha vira filme

Perdidos no bairro: segundo O Parcial, história do homem que se perdeu nas ruas de Jardim da Penha vira filme Crédito: Google Street View

Sem suprimentos e completamente desidratado, ele superou os limites humanos para contar sua angustiante história para o mundo.

Relembre o caso: Manoel entrou nas ruas de Jardim da Penha no início de setembro de 2005 e levou três meses até encontrar o caminho de volta.

E, para não correr o risco de nenhum ator ou pessoa da equipe também se perder no bairro, as gravações tiveram início em Los Angeles, em um set que reproduz as ruas e praças do bairro capixaba.

Caro leitor Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

