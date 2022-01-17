Ano-novo: Capixabas pediram positividade e ela veio nos testes

O ano de 2022 começou com novos casos de Covid-19 na capital Crédito: Pixabay

As festas de final de ano foram marcadas pelo sentimento de esperança em um ano realmente novo, sem os problemas do passado. O desejo pela positividade foi grande, mas, por ironia do destino, ela chegou de uma forma nada desejada: presente em testes.

O número de novos casos de Covid-19 na capital e em grande parte do estado são de assustar. E, agora, o que nos resta é se cuidar mais ainda. Usem máscara (deem seta, evitem copos térmicos, não julguem o conhecido que atravessa a rua quando te vê).

Vamos fazer 2022 terminar melhor do que ele começou.