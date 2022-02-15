Posto de gasolina troca termo "aditivada" por "artesanal" e aumenta demanda

Gasolina artesanal: novo nome faz combustível aditivado ter aumenta na demanda Crédito: Pixabay

Um posto de combustíveis localizado na capital do Espírito Santo está dando o que falar por conta do seu espírito empreendedor.

Devido aos frequentes aumentos da gasolina anunciados quase a cada hora no país, um empresário teve a brilhante ideia de renomear um dos seus produtos que acabou ficando em desuso por conta dos preços, a gasolina aditivada.

"Quem é daqui sabe o quanto algumas palavras têm poder sobre a decisão de compra dos capixabas, e eu não estou falando só de copo térmico", afirma Jonas Affari.

O empresário relata que, a princípio, pensou em batizar sua gasolina com a palavra "gourmet", mas instantes depois teve sua grande ideia e lançou a sua famosa "Gasolina Artesanal" (que é a mesma gasolina, mas com um nome mais comercial).

O sucesso foi tão grande que a busca pelo seu posto triplicou em poucos dias. Hoje, Jonas já disponibiliza a reserva de bomba de combustível através de um aplicativo de fila online ou também com o "maitre" na entrada do estabelecimento.