Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
HUMOR

Aumento no valor do Uber faz tratores voltarem a ser opção no ES

Reajustes nos aplicativos de transporte estão trazendo prejuízos aos capixabas, que não veem outra saída além de tratores, ambulâncias e até Renegades para se locomover

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 10:56

Públicado em 

22 fev 2022 às 10:56
O Parcial

Colunista

O Parcial

Trator foi apreendido na avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória
Trator conduzido por jovem foi apreendido na avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, em Vitória Crédito: GCMV/Divulgação
Reajustes nos aplicativos de transporte estão trazendo prejuízos aos capixabas, que não veem outra saída além de tratores, ambulâncias e até Renegades para se locomover, como o caso do jovem que foi preso ao dirigir uma retroescavadeira na Praia do Canto, em Vitória.
Como tentativa de amenizar os transtornos, a prefeitura já estuda implantar estações do "Trator Vitória", projeto aos moldes do Bike Vitória, que já é um sucesso na capital.
Apesar de polêmicas, as retroescavadeiras possuem suas vantagens, como a de carregar uma grande quantidade de sacolas de supermercado em sua "pá", capacidade muito superior a maioria dos porta-malas de carros convencionais.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

Veja Também

Posto de gasolina troca termo "aditivada" por "artesanal" e aumenta demanda

Após "neblina", autoridades pedem moderação a usuários de vape na Grande Vitória

Caso de homem que ficou três meses perdido em Jardim da Penha vira filme

O Parcial

Seu jornal com uma dose de ironia. Contato: [email protected]

Tópicos Relacionados

Humor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo
Imagem BBC Brasil
Os jovens chineses solitários e desiludidos que buscam carinho e conexão com 'pais virtuais'
Imagem de destaque
Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados