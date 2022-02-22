Aumento no valor do Uber faz tratores voltarem a ser opção no ES

Reajustes nos aplicativos de transporte estão trazendo prejuízos aos capixabas, que não veem outra saída além de tratores, ambulâncias e até Renegades para se locomover, como o caso do jovem que foi preso ao dirigir uma retroescavadeira na Praia do Canto, em Vitória.
Como tentativa de amenizar os transtornos, a prefeitura já estuda implantar estações do "Trator Vitória", projeto aos moldes do Bike Vitória, que já é um sucesso na capital.
Apesar de polêmicas, as retroescavadeiras possuem suas vantagens, como a de carregar uma grande quantidade de sacolas de supermercado em sua "pá", capacidade muito superior a maioria dos porta-malas de carros convencionais.
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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.