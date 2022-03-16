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HUMOR

"Débito ou crédito": casal de capixabas se apaixona ao precisar se falar

Felipe e Juliana compartilharam com a nossa redação como fizeram para driblar o silêncio, mesmo sendo capixabas

Públicado em 

16 mar 2022 às 11:36
O Parcial

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O Parcial

Casal posa com o cartão de crédito
Casal posa com o cartão de crédito - imagem ilustrativa Crédito: Shutterstock
Quem é capixaba sabe que, em Vitória, o distanciamento social já existe muito antes de virar protocolo sanitário. Esse fato, muitas vezes, é um empecilho a mais para que pessoas encontrem seus parceiros e permitam se apaixonar.
O casal Felipe e Juliana é prova disso. Eles compartilharam com a nossa redação como fizeram para driblar esse obstáculo. "Eu estava no restaurante onde o Felipe trabalhava. Era um dia normal, entrei, sentei, sem olhar na cara de ninguém. Fiz meu pedido e nem percebi direito quem me atendeu".
Porém, uma reviravolta aconteceu quando Juliana menos esperava. "Quando pedi a conta ao garçom, ele veio e quebrou a parede entre a gente com a nossa primeira conversa: 'Crédito ou débito?'", conta Juliana, emocionada. “No momento, eu não me lembrava se minha fatura já tinha virado e, num momento de desespero, olhei para Felipe e pedi um instante para ver o aplicativo do meu cartão", completa.
O contato visual foi tiro e queda para a quebra do gelo, complementa Juliana: “Foi amor à primeira vista. Eu olhei nos olhos de Felipe e finalmente percebi que, naquele tempo todo, havia um ser humano ali. Um homem lindo que hoje tenho certeza que será o pai dos meus filhos".
Ainda emocionada, Juliana finalizou: "Tudo ficou claro de que ele era a pessoa certa pra mim quando, ao final, ele ainda perguntou: 'vai querer sua via?'. Foi um momento mágico".
Nesta quinta-feira (17), Felipe e Juliana completam 1 ano de namoro. Felicidades ao casal.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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