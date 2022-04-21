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Humor

Capixabas buscam apoio psicológico para tratar falsas expectativas com frentes frias

Número de moradores se queixando de frustração e pânico, causados pela não concretização das frentes frias na Grande Vitória, cresce a cada dia

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 15:43

Públicado em 

21 abr 2022 às 15:43
O Parcial

Colunista

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Psicólogo
Falta de frente fria faz moradores do Estado procurarem ajuda psicológica Crédito: Shutterstock
De acordo com a psicóloga Luciana Traumazzi, o número de capixabas se queixando de frustração, pânico e formigamento causados pela não concretização das frentes frias na Grande Vitória cresce a cada dia.
"Muitas pessoas esperaram meses, fizeram planos, e chegaram até a retirar casacos e gorros do armário, sem contar as que programaram viagens para as montanhas", afirmou.
Segundo ela, é preciso viver um dia de cada vez e tentar se conectar com a sua realidade para evitar decepções, mesmo que essa realidade seja a sensação térmica de 45ºC dentro do aconchego de um ônibus lotado.

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