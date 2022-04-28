Vitória fica em 2° lugar como capital que mais consome álcool: "Falta empenho"

Vitória só ficou atrás de Belo Horizonte na pesquisa Crédito: Shutterstock

Vitória é a segunda capital que mais consome bebida alcoólica no país, perdendo apenas para Belo Horizonte (MG). Uma porcentagem de 23,3% da população adulta da cidade fez uso do álcool no último ano.

Esses dados revelaram que há falta de empenho entre os capixabas, que já demonstram um sentimento de vergonha ao perderem para seus vizinhos mineiros e afirmam o desejo de alterar a classificação: "Falta empenho. Vamos chamar o pessoal de Guarapari para ajudar", afirmou um dos líderes do movimento popular STDB (Segunda Também é Dia de Bar).

O estudo considera os moradores das capitais brasileiras que consumiram quatro ou mais doses de bebidas alcoólicas no caso das mulheres, e cinco ou mais doses no caso dos homens, em uma mesma ocasião. Para que a cidade chegue ao primeiro lugar, o movimento busca incentivar a famosa saideira gratuita junto aos restaurantes.