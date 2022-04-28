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HUMOR

Vitória fica em 2° lugar como capital que mais consome álcool: "Falta empenho"

Líderes do movimento popular Segunda Também é Dia de Bar (STDB) lutam para que a cidade alcance o primeiro lugar

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 06:00

Públicado em 

28 abr 2022 às 06:00
O Parcial

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Pegando cerveja na geladeira
Vitória só ficou atrás de Belo Horizonte na pesquisa Crédito: Shutterstock
Vitória é a segunda capital que mais consome bebida alcoólica no país, perdendo apenas para Belo Horizonte (MG). Uma porcentagem de 23,3% da população adulta da cidade fez uso do álcool no último ano.
Segundo a Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), Vitória só ficou atrás de Belo Horizonte, onde 25,20% dos moradores ingeriram vinho, cerveja, cachaça, uísque ou qualquer outra bebida alcoólica. Em terceiro lugar no ranking, aparece Cuiabá, com 23,2%.
Esses dados revelaram que há falta de empenho entre os capixabas, que já demonstram um sentimento de vergonha ao perderem para seus vizinhos mineiros e afirmam o desejo de alterar a classificação: "Falta empenho. Vamos chamar o pessoal de Guarapari para ajudar", afirmou um dos líderes do movimento popular STDB (Segunda Também é Dia de Bar).
O estudo considera os moradores das capitais brasileiras que consumiram quatro ou mais doses de bebidas alcoólicas no caso das mulheres, e cinco ou mais doses no caso dos homens, em uma mesma ocasião. Para que a cidade chegue ao primeiro lugar, o movimento busca incentivar a famosa saideira gratuita junto aos restaurantes.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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