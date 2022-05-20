Psicólogo diz que quem acorda cedo para correr neste frio é capaz de qualquer coisa

Com a baixa da temperatura no Espírito Santo, algumas tarefas diárias se tornaram difíceis de serem realizadas por todos, como tomar banho. Porém, mesmo no frio, alguns capixabas foram flagrados até mesmo correndo pelas ruas da Grande Vitória logo pela manhã, fato que assustou muita gente.
“O indivíduo que acorda cedo no frio, por vontade própria, para correr, não está em seu estado normal e pode ser capaz de qualquer coisa”, afirma o psicólogo Caio Fiorenti.
Portanto, caso conheça alguém assim, fique alerta.
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