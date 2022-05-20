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Humor

Psicólogo diz que quem acorda cedo para correr neste frio é capaz de qualquer coisa

Fala foi dita após a população capixaba flagrar, nos últimos dias gelados, pessoas praticando corridas pelas ruas do ES durante as manhãs

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 18:16

Publicado em 

20 mai 2022 às 18:16
O Parcial

Colunista

O Parcial

Correr no frio
Crédito: Shutterstock
Com a baixa da temperatura no Espírito Santo, algumas tarefas diárias se tornaram difíceis de serem realizadas por todos, como tomar banho. Porém, mesmo no frio, alguns capixabas foram flagrados até mesmo correndo pelas ruas da Grande Vitória logo pela manhã, fato que assustou muita gente.
“O indivíduo que acorda cedo no frio, por vontade própria, para correr, não está em seu estado normal e pode ser capaz de qualquer coisa”, afirma o psicólogo Caio Fiorenti.
Portanto, caso conheça alguém assim, fique alerta.

Caro leitor

Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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