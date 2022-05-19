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Humor

Capixaba usa a seta e causa confusão nas ruas de Vitória

Apesar da polêmica, o uso da seta ainda é obrigatório em território nacional. Mas, por conta do hábito capixaba, concessionárias já estudam vender carros sem seta.

Publicado em 19 de Maio de 2022 às 13:41

Públicado em 

19 mai 2022 às 13:41
O Parcial

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Era pra ser mais uma manhã tranquila. Porém, tudo mudou quando o engenheiro Vinícius Ferreira decidiu dar seta, para mudar de faixa em uma das principais vias da capital capixaba.
"E eu vou saber que não pode dar seta? Tava na faixa da esquerda, queria ir pra direita, eu ia fazer o que, botar a cabeça pra fora da janela?", afirmou Vinícius.
José da Silva, motorista que se envolveu no acidente demonstrou insatisfação: "Olha, eu sinceramente acho uma falta de educação esses engraçadinhos que querem dar seta. Quer aparecer? Compra um Renegade".
Apesar da polêmica, o uso da seta ainda é obrigatório em território nacional. Mas, por conta do hábito capixaba, concessionárias já estudam vender carros sem seta.
Ainda indignado, José também completou: "Seta pra quê, gente? Se eu estou virando pro lado, é claro que eu quero ir pro lado. Eu mesmo, olha, já tirei a minha (seta) pra vender na internet. Outra coisa que não vejo utilidade é o retrovisor, uso o meu como porta celular".

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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