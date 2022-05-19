Capixaba usa a seta e causa confusão nas ruas de Vitória

Era pra ser mais uma manhã tranquila. Porém, tudo mudou quando o engenheiro Vinícius Ferreira decidiu dar seta, para mudar de faixa em uma das principais vias da capital capixaba.

"E eu vou saber que não pode dar seta? Tava na faixa da esquerda, queria ir pra direita, eu ia fazer o que, botar a cabeça pra fora da janela?", afirmou Vinícius.

José da Silva, motorista que se envolveu no acidente demonstrou insatisfação: "Olha, eu sinceramente acho uma falta de educação esses engraçadinhos que querem dar seta. Quer aparecer? Compra um Renegade".

Apesar da polêmica, o uso da seta ainda é obrigatório em território nacional. Mas, por conta do hábito capixaba, concessionárias já estudam vender carros sem seta.

Ainda indignado, José também completou: "Seta pra quê, gente? Se eu estou virando pro lado, é claro que eu quero ir pro lado. Eu mesmo, olha, já tirei a minha (seta) pra vender na internet. Outra coisa que não vejo utilidade é o retrovisor, uso o meu como porta celular".