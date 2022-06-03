Capixaba que ganhou R$ 700 mil pretende gastar prêmio em 3 meses no supermercado

Na última segunda-feira (30/05), uma aposta feita em uma lotérica Vitória, acertou os 15 números da Lotofácil e garantiu a quantia de mais de R$ 700 mil reais. O ganhador, que preferiu não revelar sua identidade, contou que pretende gastar a bolada no supermercado.
“Sabe como é, ultimamente vale mais a pena investir no supermercado do que no mercado. Então, acredito que se eu comprar só o essencial, gasto o valor todo em 3 meses”.
Ele ainda afirmou que fará uma lista dos produtos a serem comprados, para não deixar que o dinheiro “suba à cabeça" e o faça comprar supérfluos, como carne e cenoura.
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