Acompanhar valor da compra no caixa já emociona mais que chá de revelação

Passar as compras no caixa do supermercado se tornou um momento apreensivo e emocionante Crédito: Shutterstock

O "chá de revelação", celebração em que os pais descobrem o sexo do bebê, é conhecido por ser um evento muito emocionante. Porém, ultimamente ele tem perdido espaço para um outro momento: acompanhar o valor da compra no caixa do mercado.

“Quando vejo os valores subindo no monitor, não consigo conter a emoção e as lágrimas descem sem parar”, relatou aos prantos a enfermeira Luiza Emocionalli.

Segundo uma pesquisa feita nos supermercados do ES, essa emoção está cada dia mais comum entre os capixabas, que já consideram o momento de saber o valor final da compra mais emocionante do que os chás revelação.

*Com colaboração de Ana Elise Camporês