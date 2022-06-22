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Humor

Acompanhar valor da compra no caixa já emociona mais que chá de revelação

Segundo pesquisa, capixabas já consideram o momento de saber o valor final da compra mais emocionante do que a revelação do sexo do bebê

Publicado em 22 de Junho de 2022 às 09:00

Publicado em 

22 jun 2022 às 09:00
O Parcial

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O Parcial

Passar as compras no caixa do supermercado se tornou um momento apreensivo e emocionante
Passar as compras no caixa do supermercado se tornou um momento apreensivo e emocionante Crédito: Shutterstock
O "chá de revelação", celebração em que os pais descobrem o sexo do bebê, é conhecido por ser um evento muito emocionante. Porém, ultimamente ele tem perdido espaço para um outro momento: acompanhar o valor da compra no caixa do mercado.
“Quando vejo os valores subindo no monitor, não consigo conter a emoção e as lágrimas descem sem parar”, relatou aos prantos a enfermeira Luiza Emocionalli.
Segundo uma pesquisa feita nos supermercados do ES, essa emoção está cada dia mais comum entre os capixabas, que já consideram o momento de saber o valor final da compra mais emocionante do que os chás revelação.
Não podemos esquecer que o momento das compras está se tornando cada vez mais exclusivo, a ponto das agências de turismo montarem pacotes para a experiência.
*Com colaboração de Ana Elise Camporês

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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.

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