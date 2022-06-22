Acompanhar valor da compra no caixa já emociona mais que chá de revelação

O "chá de revelação", celebração em que os pais descobrem o sexo do bebê, é conhecido por ser um evento muito emocionante. Porém, ultimamente ele tem perdido espaço para um outro momento: acompanhar o valor da compra no caixa do mercado.
“Quando vejo os valores subindo no monitor, não consigo conter a emoção e as lágrimas descem sem parar”, relatou aos prantos a enfermeira Luiza Emocionalli.
Segundo uma pesquisa feita nos supermercados do ES, essa emoção está cada dia mais comum entre os capixabas, que já consideram o momento de saber o valor final da compra mais emocionante do que os chás revelação.
Não podemos esquecer que o momento das compras está se tornando cada vez mais exclusivo, a ponto das agências de turismo montarem pacotes para a experiência.
*Com colaboração de Ana Elise Camporês
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Este é um conteúdo de humor produzido por O Parcial – perfil de sucesso no Instagram (@oparcial) – e não necessariamente baseado em fatos.