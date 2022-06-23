Capixaba fica 2 horas preso em aparelho da academia para não ter que pedir ajuda

Homem teve que sair de ambulância após o treino Crédito: Shutterstock

Por Ana Elise Camporês

Praticar exercícios físicos é fundamental para a saúde e uma das opções é a musculação, atividade muito praticada por capixabas que buscam o “corpo perfeito”. Porém, essa atividade não saiu como planejada para o gerente Marcos Maromba Pereira, que ficou duas horas preso no aparelho de uma academia localizada em Vitória.

“Era minha primeira vez usando uma máquina de elevação. Na hora de sair, me confundi e o peso ficou todo em cima de mim”, conta Marcos.

Ele ainda afirmou que ficou 2 horas tentando descobrir como sair sem se machucar, tudo para não precisar pedir ajuda para os ocupados instrutores e para os “grandões” que também malham no local. O resultado foi que o gerente teve que sair de ambulância da academia.