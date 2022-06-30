Moradores de Jardim Camburi comemoram "lei" que proíbe falar que o bairro é longe

Moradores de Jardim Camburi comemoram ao conferir a nova "lei" Crédito: Shutterstock

Moradores da "cidade-bairro" Jardim Camburi finalmente terão sossego e não ouvirão mais comentários negativos sobre a distância em relação aos outros bairros da capital. Isso porque entrou em vigor a lei municipal “Jardim Camburi é logo ali”, que proíbe dizer que o bairro é longe.

“Não aguentava mais ouvir que meu bairro é longe, que é o Bairro de Fátima de baixo, que é sul da Bahia, que é divisa com o Amapá... Foram anos de sofrimento!”, afirmou a terapeuta Luiza Jardinni, moradora Jardim Camburiense há 15 anos.

Apesar de muitos protestos contra, a lei já é válida em todo o território de Vitória. A multa varia de acordo com o grau de constrangimento que o comentário causar e pode chegar até o valor de um tanque cheio de gasolina.

*Com colaboração de Ana Elise Camporês