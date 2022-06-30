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Humor

Moradores de Jardim Camburi comemoram "lei" que proíbe falar que o bairro é longe

A multa varia conforme o grau de constrangimento que o comentário causar e pode chegar até o valor de um tanque cheio de gasolina

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 16:13

Publicado em 

30 jun 2022 às 16:13
O Parcial

Colunista

O Parcial

Comemoração, celular, torcida
Moradores de Jardim Camburi comemoram ao conferir a nova "lei" Crédito: Shutterstock
Moradores da "cidade-bairro" Jardim Camburi finalmente terão sossego e não ouvirão mais comentários negativos sobre a distância em relação aos outros bairros da capital. Isso porque entrou em vigor a lei municipal “Jardim Camburi é logo ali”, que proíbe dizer que o bairro é longe.
“Não aguentava mais ouvir que meu bairro é longe, que é o Bairro de Fátima de baixo, que é sul da Bahia, que é divisa com o Amapá... Foram anos de sofrimento!”, afirmou a terapeuta Luiza Jardinni, moradora Jardim Camburiense há 15 anos.
Apesar de muitos protestos contra, a lei já é válida em todo o território de Vitória. A multa varia de acordo com o grau de constrangimento que o comentário causar e pode chegar até o valor de um tanque cheio de gasolina.
*Com colaboração de Ana Elise Camporês

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