Circo do Patati Patatá chega a Vitória para animar a criançada

Com as férias de julho da criançada chegando, é hora de ficar de olho na programação cultural. E a dica de hoje é um sucesso entre os pequenos, o espetáculo Patati Patatá Circo Show chega ao estacionamento externo do Shopping Vitória, a partir deste sábado (9) e fica até o dia 7 de agosto. A diversão está garantida todas as sextas ( 19h30), sábados e domingos (14h30, 17h e 19h30).
O picadeiro traz um universo cheio de encanto e magia onde as crianças terão a oportunidade de sorrir, brincar e interagir com a dupla animada, Patati Patatá. O espetáculo apresenta números circenses misturados com as canções de sucessos dos palhaços. Os valores dos ingressos variam de R$35 a R$ 180 e podem ser adquiridos através do site Sympla ou na bilheteria física do circo.
A apresentação será uma oportunidade especial para vivenciar momentos de alegria com os personagens que fazem sucesso na TV: Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo. Segundo Igor Faria, criador do projeto circense, o show seguirá todos os protocolos recomendados.
“Estamos prontos, seguindo todas as medidas necessárias para oferecer um entretenimento divertido, alegre e, sobretudo, seguro e confortável para as famílias. Temos certeza que pais e filhos irão se divertir muito na reestreia de nosso Circo”, afirma Igor Faria, criador do projeto Patati Patatá Circo Show.
- Serviço:
- Patati Patatá Circo Show - Vitória
- Local: Estacionamento externo do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória
- Funcionamento: de 09/07 a 07/08
- Sextas às 19h30 / Sábados e Domingos às 14h30, 17h e 19h30
- Classificação Etária: livre
- Ingressos:
Camarotes: R$ 180 (inteira) / R$ 90 (meia)
- Cadeira VIP Central: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
- Cadeira VIP Lateral: R$ 100 (inteira)/ R$ 50 (meia)
- Cadeira Central: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
- Cadeira Lateral: R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia)
- Pontos de venda: no site Sympla ou na bilheteria física do circo