Circo do Patati Patatá chega a Vitória para animar a criançada

Com as férias de julho da criançada chegando, é hora de ficar de olho na programação cultural. E a dica de hoje é um sucesso entre os pequenos, o espetáculo Patati Patatá Circo Show chega ao estacionamento externo do Shopping Vitória, a partir deste sábado (9) e fica até o dia 7 de agosto. A diversão está garantida todas as sextas ( 19h30), sábados e domingos (14h30, 17h e 19h30).