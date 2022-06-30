Gloob faz 10 anos com atividades gratuitas no ES para a criançada

"Mundo Gloob" poderá ser curtido no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, a partir de sexta-feira (1) Crédito: Edu Viana / Divulgação Gloob

Uma das maiores audiências da TV paga brasileira - e primeira colocada no segmento infantil -, o canal Gloob está completando dez anos e quem ganha o presente são os capixabas. Para a alegria da garotada, a partir de sexta (1), até 30 de julho, rola no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, o evento "Mundo Gloob", com brincadeiras alusivas a atrações que bombam na TV, como "Detetives do Prédio Azul", "Escola de Gênios", "Gigablaster", "ALVINNN!!! E Os Esquilos" e "Miraculous, As Aventuras de Ladybug". A atração é destinada a crianças de 4 a 10 anos, com entrada 0800 (franca), mediante distribuição de senhas.

E por falar em "Miraculous"... A aventura da heroína francesa (no caso Ladybug) teve o primeiro capítulo da quinta temporada exibido em pré-estreia mundial, com exclusividade, pelo Gloob, em 13 de junho, para delírio dos fãs brasileiros. É muito poder!

"Em 2022, o 'Mundo Gloob' completa 10 anos de sucesso junto ao canal, e, nesse tempo, o evento evoluiu à medida que seguia um percurso de constantes atualizações, buscando sempre reunir nossas principais atrações. Hoje, com brincadeiras lúdicas de 'D.P.A.', 'ALVINNN!!! E Os Esquilos', 'Escola de Gênios', 'Miraculous' e 'Gigablaster', priorizamos apresentar no circuito questões que também colocamos em pauta nos programas, como trabalho em equipe, respeito ao próximo e a importância da convivência", destaca Luciane Neno, gerente de Marketing e Plataformas Digitais da Unidade Infantil da Globo.

OPÇÕES

A área de "Detetives do Prédio Azul" será a primeira do circuito. Neste espaço, as crianças vestem as capas dos detetives e precisam desarmar um dispositivo, que está dentro de uma caixa trancada, para impedirem uma invasão de bichos no Clubinho Secreto. Usando a criatividade, elas precisam decifrar pistas e charadas para encontrarem a chave da caixa.

Cenário inspirado em "Detetives do Prédio Azul", no "Mundo Gloob" Crédito: Divulgação/Gloob

Em seguida, na área de "Escola de Gênios", a criançada entra em um dos laboratórios da escola, onde serão convidadas a solucionar desafios. No primeiro deles, inspirado no personagem Isaac, gênio da robótica, elas precisam montar um robô.

Uma laboratório de ciências serve de inspiração para o cenário de "Escola de Gênios" Crédito: Divulgação/Gloob

Em "Gigablaster", os pequenos encontram um ambiente totalmente inspirado no karaokê do Papai Maneiro, e a missão da vez será trollar os personagens da animação com chapéus, bigodes, óculos e adereços de imã.

O desafio muda em "Miraculous". No cenário noturno de Paris, as crianças têm a missão de resgatar as criaturas mágicas "Kwamis" e colocá-las dentro do "Miraculous" em um tempo determinado.

No fim da atividade, a garotada encontra uma piscina de bolinhas no espaço de "ALVINNN!!! E Os Esquilos". Para chegar, vale explorar duas possibilidades: escalar uma parede ou uma trama de cordas.

PARA OS "NOVINHOS"

O evento também conta com uma Área Família, destinada às crianças de até 4 anos, com atividades inspiradas no canal Gloobinho. Haverá um mini palco, com inspiração no "Clube da Anittinha”; "Senninha na Pista Maluca", com uma parede interativa que simula uma corrida com carros; e o balcão do Hotel de "Vila Sésamo", com teatrinho de fantoches.

Para a realização do evento, serão seguidos protocolos de segurança e higiene como, medidores de temperatura na entrada, utilização obrigatória de máscaras, distanciamento social, controle da capacidade de visitantes, totens de álcool gel e funcionários realizando limpeza dos locais após o uso. Ah, sim: todos os eventos são adaptados para receber crianças com necessidades especiais, sempre acompanhadas de um responsável.

"MUNDO GLOOB"