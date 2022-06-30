Gloob faz 10 anos com atividades gratuitas no ES para a criançada

Uma das maiores audiências da TV paga brasileira - e primeira colocada no segmento infantil -, o canal Gloob está completando dez anos e quem ganha o presente são os capixabas. Para a alegria da garotada, a partir de sexta (1), até 30 de julho, rola no Shopping Mestre Álvaro, na Serra, o evento "Mundo Gloob", com brincadeiras alusivas a atrações que bombam na TV, como "Detetives do Prédio Azul", "Escola de Gênios", "Gigablaster", "ALVINNN!!! E Os Esquilos" e "Miraculous, As Aventuras de Ladybug". A atração é destinada a crianças de 4 a 10 anos, com entrada 0800 (franca), mediante distribuição de senhas.
E por falar em "Miraculous"... A aventura da heroína francesa (no caso Ladybug) teve o primeiro capítulo da quinta temporada exibido em pré-estreia mundial, com exclusividade, pelo Gloob, em 13 de junho, para delírio dos fãs brasileiros. É muito poder!
"Em 2022, o 'Mundo Gloob' completa 10 anos de sucesso junto ao canal, e, nesse tempo, o evento evoluiu à medida que seguia um percurso de constantes atualizações, buscando sempre reunir nossas principais atrações. Hoje, com brincadeiras lúdicas de 'D.P.A.', 'ALVINNN!!! E Os Esquilos', 'Escola de Gênios', 'Miraculous' e 'Gigablaster', priorizamos apresentar no circuito questões que também colocamos em pauta nos programas, como trabalho em equipe, respeito ao próximo e a importância da convivência", destaca Luciane Neno, gerente de Marketing e Plataformas Digitais da Unidade Infantil da Globo.
OPÇÕES
A área de "Detetives do Prédio Azul" será a primeira do circuito. Neste espaço, as crianças vestem as capas dos detetives e precisam desarmar um dispositivo, que está dentro de uma caixa trancada, para impedirem uma invasão de bichos no Clubinho Secreto. Usando a criatividade, elas precisam decifrar pistas e charadas para encontrarem a chave da caixa.
Em seguida, na área de "Escola de Gênios", a criançada entra em um dos laboratórios da escola, onde serão convidadas a solucionar desafios. No primeiro deles, inspirado no personagem Isaac, gênio da robótica, elas precisam montar um robô.
Em "Gigablaster", os pequenos encontram um ambiente totalmente inspirado no karaokê do Papai Maneiro, e a missão da vez será trollar os personagens da animação com chapéus, bigodes, óculos e adereços de imã.
O desafio muda em "Miraculous". No cenário noturno de Paris, as crianças têm a missão de resgatar as criaturas mágicas "Kwamis" e colocá-las dentro do "Miraculous" em um tempo determinado.
No fim da atividade, a garotada encontra uma piscina de bolinhas no espaço de "ALVINNN!!! E Os Esquilos". Para chegar, vale explorar duas possibilidades: escalar uma parede ou uma trama de cordas.
PARA OS "NOVINHOS"
O evento também conta com uma Área Família, destinada às crianças de até 4 anos, com atividades inspiradas no canal Gloobinho. Haverá um mini palco, com inspiração no "Clube da Anittinha”; "Senninha na Pista Maluca", com uma parede interativa que simula uma corrida com carros; e o balcão do Hotel de "Vila Sésamo", com teatrinho de fantoches.
Para a realização do evento, serão seguidos protocolos de segurança e higiene como, medidores de temperatura na entrada, utilização obrigatória de máscaras, distanciamento social, controle da capacidade de visitantes, totens de álcool gel e funcionários realizando limpeza dos locais após o uso. Ah, sim: todos os eventos são adaptados para receber crianças com necessidades especiais, sempre acompanhadas de um responsável.
"MUNDO GLOOB"
- ONDE E QUANDO: De sexta (1º) a 31 de julho, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
- HORÁRIOS: Segunda a quinta, das 13h às 20h30, sextas, das 13h às 21h30, sábados, das 10h às 21h30, e domingos, das 12h às 20h30.
- INGRESSOS: Entrada franca, mediante distribuição de senhas.