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Cultura

Vale Música promove recitais gratuitos no Sônia Cabral

35 alunos e alunas do Projeto Vale Música Espírito Santo vão apresentar peças de compositores eruditos brasileiros nesta quarta e quinta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 14:32

Camerata Jovem Vale Música
Camerata Jovem Vale Música Crédito: Fabio Prieto
Apresentar ao público o conteúdo dos estudos musicais assimilados pelos alunos em sala de aula e trabalhar a formação de plateia para a música de câmara: estes são os objetivos dos Recitais de Classe Vale Música. Uma realização do Projeto Vale Música Espírito Santo, a iniciativa vai promover apresentações abertas ao público, nos dias 29 e 30 de junho, no Palácio da Cultura Sônia Cabral, em Vitória. A programação tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Os recitais serão realizados em quatro sessões: na quarta-feira (29), às 15h30 e às 19h30; e na quinta-feira (30), nos mesmos horários. Neles, 35 alunos e alunas do Projeto Vale Música Espírito Santo vão apresentar peças de compositores eruditos brasileiros como Radamés Gnatalli, Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e o maestro Duda (José Urcisino da Silva); e de compositores estrangeiros como Haydn, Beethoven, Mozart e G. Fauré. No campo da música popular, destacam-se composições de Moacir Santos, Pixinguinha e Pat Metheny.
Os recitais vão abranger solistas de trombone, saxofone tenor, violoncelo, trompete, clarinete, tuba, trompa, flauta, clarinete, percussão (caixa clara e tímpanos), violino e flauta transversal, entre outros instrumentos.
Um dos destaques da programação é o concerto “As Quatro Estações” de Vivaldi, que será apresentado na quinta (30), às 15h30, pela Camerata Jovem Vale Música, tendo como solista Clóvis Pereira, violinista da Orquestra Sinfônica Brasileira.
Para a coordenadora do Projeto Vale Música Espírito Santo, Júlia Sodré, o Recital de Classe do Vale Música é uma atividade pedagógica de extrema importância. “Esta será a primeira vez que realizaremos esta programação em teatro”, explica Júlia.
“Nos recitais nossos alunos têm a oportunidade de desenvolver a performance musical, apresentando-se como solistas e ao mesmo tempo se capacitando para participação em vestibulares e concursos públicos. Além disso, é uma prática pedagógica que trabalha a formação de plateia, promovendo o acesso à diversidade musical”, observa a coordenadora.

SERVIÇO

  • RECITAIS DE CLASSE VALE MÚSICA
  • Quando: quarta (29) e quinta (30), às 15h30 e 19h30 em ambos os dias
  • Onde: Palácio da Cultura Sônia Cabral - Rua São Gonçalo, Centro, Vitória
  • Gratuito

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