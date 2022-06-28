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Lançamento

Juliette anuncia lançamento de 'Xodó', sua nova música

Canção será lançada na próxima quinta-feira, 30 de junho, nas plataformas digitais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 08:13

Juliette anuncia lançamento de 'Xodó', sua nova música de trabalho.
Juliette anuncia lançamento de 'Xodó', sua nova música de trabalho. Crédito: Reprodução/Instagram/@juliette
Ela não para. Depois de entregar Solar e Cansar de Dançar, Juliette anunciou nesta segunda-feira, 27, Xodó, que já chega com capa, data de estreia e pré-save.
A nova canção estará nas plataformas digitais na próxima quinta-feira, 30 de junho, e é possível notar um lado mais romântico e calmo da campeã do BBB 21.
"Quem quer ser meu Xodó?! Minha nova música, Xodó, chega em todas as plataformas digitais no dia 30/06 e o pré-save já está disponível no link da bio", escreveu na legenda da publicação.
Nos comentários da publicação, fãs comemoraram. "Vem aí", "vem sucesso", "a voz do anjo" e "a voz mais linda do mundo" foram algumas das mensagens que Juliette recebeu pela nova música.

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