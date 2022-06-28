Juliette anuncia lançamento de 'Xodó', sua nova música de trabalho. Crédito: Reprodução/Instagram/@juliette

Ela não para. Depois de entregar Solar e Cansar de Dançar, Juliette anunciou nesta segunda-feira, 27, Xodó, que já chega com capa, data de estreia e pré-save.

A nova canção estará nas plataformas digitais na próxima quinta-feira, 30 de junho, e é possível notar um lado mais romântico e calmo da campeã do BBB 21.

"Quem quer ser meu Xodó?! Minha nova música, Xodó, chega em todas as plataformas digitais no dia 30/06 e o pré-save já está disponível no link da bio", escreveu na legenda da publicação.