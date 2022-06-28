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Lazer

Parque Casa do Governador abre domingo (3) com música e teatro de graça

Espaço vai abrir fora dos dias de visitação com o Festival Parque Aberto, que vai promover uma programação cultural e familiar

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 15:17

O Parque Cultural Casa do Governador está aberto para visitação
O Parque Cultural Casa do Governador está aberto para visitação Crédito: Divulgação/Secult

Atualização

29/06/2022 - 9:45
A Secretaria de Estado de Cultura enviou novas regras de visitação ao parque. A matéria foi atualizada com as informações
O Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, vai abrir as portas para o público fora do horário de visitação. O espaço, que recebe visitantes às terças e quintas-feiras, funcionará neste domingo (3), excepcionalmente, para realizar o Festival Parque Aberto com música, teatro e roda de capoeira.
No melhor estilo leve sua cadeira de praia e canga para curtir, o evento é gratuito, porém é necessário garantir os ingressos para entrar. Eles serão disponibilizados no site Sympla. "Reiteramos que para adquirir o ingresso também será necessário criar uma conta gratuita na plataforma", explica a Secretaria Estadual de Cultura (Secult/ES).

REGRAS DE VISITAÇÃO

Para garantir o conforto e a segurança dos visitantes, e a preservação do local, conheça as regras do Parque Cultural Casa do Governador:
  • Não haverá estacionamento no parque;
  • Proibido fumar;
  • Proibido bebidas alcoólicas;
  • Não será permitido o uso da praia;
  • Obedecer às regras de circulação do parque;
  • A permanência no parque será até 13h (encerramento do evento).
A programação começa a partir das 9h e inclui música de “Heptasopro convida Léo de Paula”, teatro com a peça “Passarinheiros”, o mais novo espetáculo da Repertório Artes Cênicas e Cia, e roda de capoeira que será apresentada pelo Instituto de Capoeira Arte e Fé (ICAF).

SERVIÇO

  • FESTIVAL PARQUE ABERTO
  • Quando: domingo (3), das 9h às 13h
  • Onde: Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha
  • Ingressos: gratuito, tendo que retirar ingressos no site Sympla.
  • Atrações: "Roda de Capoeira Aberta - ICAF"; espetáculo “Passarinheiros” – Novo espetáculo da Repertório Artes Cênicas e Cia; e show “Heptasopro convida Léo de Paula”

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