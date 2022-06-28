Parque Casa do Governador abre domingo (3) com música e teatro de graça

O Parque Cultural Casa do Governador está aberto para visitação Crédito: Divulgação/Secult

Atualização A Secretaria de Estado de Cultura enviou novas regras de visitação ao parque. A matéria foi atualizada com as informações

O Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, vai abrir as portas para o público fora do horário de visitação. O espaço, que recebe visitantes às terças e quintas-feiras, funcionará neste domingo (3), excepcionalmente, para realizar o Festival Parque Aberto com música, teatro e roda de capoeira.

No melhor estilo leve sua cadeira de praia e canga para curtir, o evento é gratuito, porém é necessário garantir os ingressos para entrar. Eles serão disponibilizados no site Symp la. "Reiteramos que para adquirir o ingresso também será necessário criar uma conta gratuita na plataforma", explica a Secretaria Estadual de Cultura (Secult/ES).

REGRAS DE VISITAÇÃO

Para garantir o conforto e a segurança dos visitantes, e a preservação do local, conheça as regras do Parque Cultural Casa do Governador:

Não haverá estacionamento no parque;

Proibido fumar;



Proibido bebidas alcoólicas;

Não será permitido o uso da praia;

Obedecer às regras de circulação do parque;

A permanência no parque será até 13h (encerramento do evento).



A programação começa a partir das 9h e inclui música de “Heptasopro convida Léo de Paula”, teatro com a peça “Passarinheiros”, o mais novo espetáculo da Repertório Artes Cênicas e Cia, e roda de capoeira que será apresentada pelo Instituto de Capoeira Arte e Fé (ICAF).

SERVIÇO