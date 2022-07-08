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Diversão

Carreta itinerante leva cinema de graça a moradores da Serra

Projeto "Rodocine" terá sessões em três bairros do município até 24 de julho. Entre os títulos selecionados, clássicos da Disney, como "O Rei Leão", "A Bela e a Fera" e "Malévola"
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 14:51

Cinema itinerante leva exibições gratuitas para bairros da Serra
Cinema itinerante leva exibições gratuitas para bairros da Serra Crédito: Rodocine
"O cinema não tem fronteiras nem limites. É um fluxo constante de sonho". Seguindo o mantra do mestre Orson Welles, autor de clássicos como "A Marca da Maldade" (1958) e "Cidadão Kane" (1941), o projeto social "Rodocine" exibirá gratuitamente filmes projetados em uma carreta (adaptada para sala de cinema) estacionada em bairros da Serra até 24 de julho.
A iniciativa contará com sessões em dias alternados (veja as datas no serviço), com projeções às 8h, 10h, 14h, 16h e 18h. Serão contempladas as comunidades de Cidade Continental, Praia de Carapebus e Balneário Carapebus. Manguinhos já recebeu a carreta na semana passada. 
As três primeiras sessões dos dias úteis serão destinadas a estudantes de escolas do ensino municipal, com instituições indicadas pela Secretaria de Educação da Serra. As sessões das 16h e 18h e os cinco horários do sábado e domingo são livres para os moradores das comunidades, com direito a pipoca e refrigerante.
Cena do filme
Cena do filme "Minha Mãe é uma Peça 3", um dos escolhidos para o projeto "Rodocine" Crédito: Paris/Downtown
Ao todo, 77 ingressos são distribuídos para cada horário. Para garantir o seu, basta dar uma passada na carreta do "Rodocine", com a entrega dos bilhetes acontecendo a partir de 7h30 de cada dia. Adiante-se, pois a disputa para conseguir um lugar é acirrada!
Entre os títulos em exibição, clássicos da Disney, como "Moana", "Viva, a Vida é uma Festa", "Rei Leão", "Dumbo", "Aladdin", "A Bela e a Fera" e "Malévola". Do lado nacional, e escolhido foi "Minha Mãe é uma Peça 3", em que Paulo Gustavo eternizou a personagem Dona Hermínia.

PROJETO "RODOCINE"

  • O QUE É: Cinema de graça exibido em uma carreta itinerante - adaptada para sala de projeção - destinado a alunos do ensino municipal da Serra e moradores dos bairros Cidade Continental, Praia de Carapebus e Balneário Carapebus. Manguinhos recebeu a iniciativa na semana passada.

  • COMO FUNCIONA: Serão cinco dias em cada bairro. Durante os dias úteis, os horários de 8h, 10h, 14h são destinados às escolas. A projeções de 16h e 18h serão feitas para os moradores das comunidades. No sábado e domingo, os cinco horários são livres para o público. Os ingressos (dos moradores) podem ser retirados para cada dia, a partir das 7h30. A lotação é de 77 lugares.

LOCAIS ONDE A CARRETA ESTARÁ

  • SEXTA (8) a DOMINGO (10)
  • Local: Av. 03 - Setor Ásia - Cidade Continental

  • De 14 a 17 DE JULHO
  • Local: Rua 7 de Setembro, Praça - Praia de Carapebus

  • DE 20 a 24 DE JULHO
  • Local: Av. do Meio - Balneário Carapebus

FILMES EM CARTAZ

  • 1º DIA DE EXIBIÇÃO
  • 8:00 - LORAX
  • 10:00 - WIFI-RALF
  • 14:00 - MOANA
  • 16:00 - DUMBO
  • 18:00 - MINHA MÃE É UMA PEÇA 3

  • 2º DIA DE EXIBIÇÃO
  • 8:00 - ZOOTOPIA
  • 10:00 - CARROS 3
  • 14:00 - OS INCRÍVEIS 2
  • 16:00 - A BELA E A FERA
  • 18:00 - ALADDIN

  • 3º DIA DE EXIBIÇÃO
  • 8:00 - UNIVERSIDADE MONSTROS
  • 10:00 - FROZEN 2
  • 14:00 - VIVA - A VIDA É UMA FESTA
  • 16:00 - MALÉVOLA
  • 18:00 - O REI LEÃO

  • 4º DIA DE EXIBIÇÃO
  • 8:00 - LORAX
  • 10:00 - WI-FI
  • 14:00 - MOANA
  • 16:00 - DUMBO
  • 18:00 - VIVA - A VIDA É UMA FESTA

  • 5º DIA DE EXIBIÇÃO
  • 8:00 - CARROS 3
  • 10:00 - OS INCRÍVEIS 2
  • 14:00 - FROZEN 2
  • 16:00 - A BELA E A FERA
  • 18:00 - MALÉVOLA 

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