Carreta itinerante leva cinema de graça a moradores da Serra

"O cinema não tem fronteiras nem limites. É um fluxo constante de sonho". Seguindo o mantra do mestre Orson Welles, autor de clássicos como "A Marca da Maldade" (1958) e "Cidadão Kane" (1941), o projeto social "Rodocine" exibirá gratuitamente filmes projetados em uma carreta (adaptada para sala de cinema) estacionada em bairros da Serra até 24 de julho.
A iniciativa contará com sessões em dias alternados (veja as datas no serviço), com projeções às 8h, 10h, 14h, 16h e 18h. Serão contempladas as comunidades de Cidade Continental, Praia de Carapebus e Balneário Carapebus. Manguinhos já recebeu a carreta na semana passada.
As três primeiras sessões dos dias úteis serão destinadas a estudantes de escolas do ensino municipal, com instituições indicadas pela Secretaria de Educação da Serra. As sessões das 16h e 18h e os cinco horários do sábado e domingo são livres para os moradores das comunidades, com direito a pipoca e refrigerante.
Ao todo, 77 ingressos são distribuídos para cada horário. Para garantir o seu, basta dar uma passada na carreta do "Rodocine", com a entrega dos bilhetes acontecendo a partir de 7h30 de cada dia. Adiante-se, pois a disputa para conseguir um lugar é acirrada!
Entre os títulos em exibição, clássicos da Disney, como "Moana", "Viva, a Vida é uma Festa", "Rei Leão", "Dumbo", "Aladdin", "A Bela e a Fera" e "Malévola". Do lado nacional, e escolhido foi "Minha Mãe é uma Peça 3", em que Paulo Gustavo eternizou a personagem Dona Hermínia.
PROJETO "RODOCINE"
- O QUE É: Cinema de graça exibido em uma carreta itinerante - adaptada para sala de projeção - destinado a alunos do ensino municipal da Serra e moradores dos bairros Cidade Continental, Praia de Carapebus e Balneário Carapebus. Manguinhos recebeu a iniciativa na semana passada.
- COMO FUNCIONA: Serão cinco dias em cada bairro. Durante os dias úteis, os horários de 8h, 10h, 14h são destinados às escolas. A projeções de 16h e 18h serão feitas para os moradores das comunidades. No sábado e domingo, os cinco horários são livres para o público. Os ingressos (dos moradores) podem ser retirados para cada dia, a partir das 7h30. A lotação é de 77 lugares.
LOCAIS ONDE A CARRETA ESTARÁ
- SEXTA (8) a DOMINGO (10)
- Local: Av. 03 - Setor Ásia - Cidade Continental
- De 14 a 17 DE JULHO
- Local: Rua 7 de Setembro, Praça - Praia de Carapebus
- DE 20 a 24 DE JULHO
- Local: Av. do Meio - Balneário Carapebus
FILMES EM CARTAZ
- 1º DIA DE EXIBIÇÃO
- 8:00 - LORAX
- 10:00 - WIFI-RALF
- 14:00 - MOANA
- 16:00 - DUMBO
- 18:00 - MINHA MÃE É UMA PEÇA 3
- 2º DIA DE EXIBIÇÃO
- 8:00 - ZOOTOPIA
- 10:00 - CARROS 3
- 14:00 - OS INCRÍVEIS 2
- 16:00 - A BELA E A FERA
- 18:00 - ALADDIN
- 3º DIA DE EXIBIÇÃO
- 8:00 - UNIVERSIDADE MONSTROS
- 10:00 - FROZEN 2
- 14:00 - VIVA - A VIDA É UMA FESTA
- 16:00 - MALÉVOLA
- 18:00 - O REI LEÃO
- 4º DIA DE EXIBIÇÃO
- 8:00 - LORAX
- 10:00 - WI-FI
- 14:00 - MOANA
- 16:00 - DUMBO
- 18:00 - VIVA - A VIDA É UMA FESTA
- 5º DIA DE EXIBIÇÃO
- 8:00 - CARROS 3
- 10:00 - OS INCRÍVEIS 2
- 14:00 - FROZEN 2
- 16:00 - A BELA E A FERA
- 18:00 - MALÉVOLA