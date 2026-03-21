Montanhas capixabas

Domingos Martins reúne Rota dos Orgânicos, piscinas naturais de Pedra Azul e tradição pomerana

Entre experiências gastronômicas, tradições pomeranas e cenários de tirar o fôlego, destino reúne charme e tranquilidade a poucos quilômetros de Vitória

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de março de 2026 às 08:30

Pedra Azul Crédito: André Rosa/Shutterstock

Entre montanhas, sabores e tradições, Domingos Martins se revela como um destino que vai muito além do clima ameno. A poucos quilômetros da capital, a cidade capixaba convida para uma imersão que mistura natureza exuberante, cultura europeia e experiências gastronômicas únicas.

Neste sábado, 21, o programa Destinos Capixabas, da TV Gazeta, trouxe um roteiro que melhor traduz a essência da localidade. Começando pelo Circuito dos Orgânicos e Naturais, um passeio que conecta produtores locais e valoriza o que é feito com cuidado, da terra à mesa.

A primeira parada pode ser o Sítio Valentim, conhecido pelos iogurtes artesanais que conquistaram fãs dentro e fora do Estado. Com produção familiar e sabores que remetem à simplicidade do campo, é o tipo de experiência que agrada logo na primeira colherada.

Seguindo pela rota, o cenário ganha ainda mais charme no Domaine, onde funciona o sofisticado Grand Café. Ali, a proposta é desacelerar e saborear. As delícias são servidas no estilo degustação, em uma experiência que valoriza ingredientes frescos, como o shitake, e apresentações delicadas, tudo isso cercado pelo verde das montanhas.

Outra parada surpreendente é o Sítio dos Palmitos, onde o protagonismo é do palmito juçara. Muito além do tradicional, o local aposta na criatividade: tem picolé, iogurte e até cerveja produzida a partir do ingrediente. Uma combinação inusitada que revela a força da produção local e o potencial de inovação no interior capixaba.

Para fechar o dia com tranquilidade, a dica é se hospedar na Pousada Fim da Picada. Cercada pela natureza, a pousada entrega exatamente o que o nome promete: sossego, conforto e uma atmosfera acolhedora, perfeita para quem quer se desconectar da correria e aproveitar o silêncio das montanhas.

Pousada Fim da Picada, em Pedra Azul Crédito: Reprodução/Instagram/@pousadafimdapicada

Mas a experiência em Domingos Martins não se resume à rota. No centro da cidade, é possível mergulhar na herança cultural dos imigrantes, especialmente a pomerana, presente na arquitetura, na culinária e nas tradições preservadas ao longo dos anos. Um passeio sem pressa pelas ruas já revela esse charme único.

E para quem busca paisagens de tirar o fôlego, o distrito de Pedra Azul é parada obrigatória. Por lá, além da famosa formação rochosa, estão as piscinas naturais — um espetáculo à parte. Em meio à natureza quase intocada, o cenário impressiona pelas formas, cores e pela sensação de estar diante de algo realmente especial.

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