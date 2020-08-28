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Susto e prejuízo

Homem rouba carro em plena luz do dia em Jardim Camburi

Segundo o filho da vítima, a mãe saiu de casa para fazer algumas doações e acabou tendo o veículo, um Corolla prata, roubado.

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 19:54
Homem abre a porta e faz um gesto de arma
Mulher tem carro roubado no início da tarde desta sexta (28) em Jardim Camburi Crédito: Reprodução
No início da tarde desta sexta-feira (28), uma moradora da Praia do Canto, teve o carro roubado em Jardim Camburi, outro bairro de Vitória. Segundo o filho da vítima, a mãe saiu de casa para fazer algumas doações e acabou tendo o veículo, um Corolla prata, roubado, junto com os documentos e cartões de crédito.
As imagens captadas pela câmera de um edifício registraram um homem de camisa vermelha andando tranquilamente segundos antes do crime acontecer. Às 13h34, outro homem vestido com bermuda azul, camisa branca, boné e máscara abre a porta, faz um gesto como se mostrasse uma arma e pede que a vítima saia do carro. A mulher se desespera e sai correndo. Em seguida o homem assume a direção e arranca com o veículo.
"Ela (a vítima) suspeita que a primeira pessoa a passar seja um comparsa do assaltante. O segundo fez o gesto da arma, ela não reagiu e correu para a portaria. Se desesperou e disse que parecia, mas não chegou a ver a arma", conta o filho da vítima.
Segundo o estudante, é preciso agradecer pela saúde da mãe, que não teve ferimentos, e completou dizendo que agora é "lutar para conseguir outro carro", disse.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o carro havia sido localizado e alguém preso.
Segundo a PC, até o início da noite desta sexta-feira (28), nenhum suspeito havia sido detido. Além da procura pelo homem, a Polícia afirmou que o veículo, que ainda não foi recuperado, foi sinalizado com a restrição de furto e roubo.
O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). Quem tiver alguma informação sobre o caso pode acionar o Disque-Denúncia 181.

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