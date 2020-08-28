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Combate ao tráfico

Polícia prende oito pessoas durante operação em morros de Vitória

Ação da Polícia Militar aconteceu nos morros do Macaco, Piedade e Moscoso com o objetivo prender pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. A operação contou com 110 homens, 50 viaturas e até o uso de drone

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 14:03
Operação da Polícia Militar nos morros do Macaco, Piedade e Moscoso, em Vitória
Operação da Polícia Militar nos morros do Macaco, Piedade e Moscoso, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Oito pessoas foram presas nesta sexta-feira (28) durante uma operação da Polícia Militar nos morros do Macaco, Piedade e Moscoso, em Vitória. A operação, que contou com 110 homens, 50 viaturas e até o uso de drone, foi realizada com o objetivo prender pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.
De acordo com o coronel Douglas Caus, foi apreendida uma grande quantidade de drogas e de radiocomunicadores. "A operação visa os locais com maior incidência de tráfico de drogas e homicídio. A característica principal é rapidez, surpresa, tropa especializada e a inteligência para prender, principalmente, os olheiros do tráfico", afirmou.

USO DE DRONE

Desta vez, a operação da PM contou com o uso de drone, além do apoio da Polícia Militar Ambiental. "Fizemos a incursão de cima para baixo na mata, pegamos eles de surpresa. Todo bairro aonde o tráfico tenta controlar as vias públicas serão alvo da operação comando especializado. Os policiais vieram pela mata desarmando as armadilhas, coordenado com a tropa que vinha por baixo, com apoio aéreo, com drone, fizeram a prisão desses indivíduos", detalhou o coronel.
Parte da área onde aconteceu a operação era composta por mata, com trilhas e muitas armadilhas deixadas pelos criminosos. Por isso, foi necessário o apoio dos policiais ambientais.
"Nesse local específico, que é maciço no morro da torres, vários bairros ali em conflito com tráfico, utilizamos o policiais no do batalhão de polícia ambiental, que tem curso especializado em Mata Atlântica. Durante entrada na mata, que fica atrás do Morro do Macaco, detectaram várias trilhas, inclusive várias delas com armadilhas para dificultar a progressão da PM nesse terreno", explicou.
Ainda segundo o coronel Douglas Caus, a Polícia Militar já iniciou o mapeamento dessas trilhas para aumentar o policiamento na área e dificultar a ação do tráfico.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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