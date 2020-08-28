Bandido sequestra taxista no ES, tomba carro e rouba homem que deu socorro

Um taxista foi rendido durante uma corrida que começou no Centro de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (28). O passageiro anunciou o assalto e colocou o motorista no porta-malas. No caminho, ele perdeu o controle e tombou o veículo, em Santa Maria de Jetibá. Um homem que parou para prestar socorro também acabou sendo assaltado, teve o carro levado pelo bandido, que fugiu.
Segundo a Polícia Militar, o taxista contou que, por volta das 06h40 da manhã estava no Centro de Afonso Cláudio, onde recebeu um pedido de corrida para Laranja da Terra. No meio do trajeto, o passageiro revelou que estava armado e anunciou o assalto. Ele obrigou o taxista a entrar no porta-malas e assumiu a direção do veículo.
Já na altura de Rio Taquarinha, zona rural de Santa Maria de Jetibá, o assaltante perdeu o controle e acabou tombando o veículo. Um homem, ao se aproximar para ajudar no socorro, teve o veículo roubado pelo criminoso, que antes de fugir avisou que tinha uma pessoa no porta-malas do táxi acidentado.
A Polícia Militar fez buscas, mas nem o veículo nem o suspeito foram localizados. As vítimas foram orientadas a registrar o boletim em uma delegacia para que o caso seja investigado.
A Polícia Civil informou que, em casos em que não há flagrante, como este, a vítima deve registrar o fato junto à Polícia Civil. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.