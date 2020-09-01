Polícia apreende mais de R$ 51 mil e drogas em São Mateus

Polícia Militar apreende drogas e mais de R$ 51 mil em dinheiro em São Mateus Crédito: Divulgação

Uma operação do 13º Batalhão da Polícia Militar apreendeu entorpecentes e cerca de R$ 51.437,00 em espécie na noite desta segunda-feira (31), em uma residência abandonada no distrito de Nestor Gomes, conhecido como Km 41, em São Mateus , na Região Norte do Espírito Sant o. A polícia chegou ao local após denúncias de que nas residências estariam sendo guardadas drogas e armas.

Segundo a PM, os militares chegaram ao local após alguns dias de levantamentos que indicavam que um indivíduo estaria utilizando as residências abandonadas da região de Nestor Gomes para guardar os entorpecentes.

Com as informações, policiais militares da 1ª Companhia da equipe K-9, que é a operação com cães e militares da Força Tática, se deslocaram até o local onde a apreensão aconteceu.

De acordo com a polícia, além do dinheiro, foram apreendidos 450 gramas de cocaína, 500 gramas de crack, nove buchas de maconha, um pino de cocaína, uma sacola com vários pinos vazios e uma balança de precisão.

Durante as diligências, nenhum suspeito foi localizado e ninguém assumiu a propriedade do dinheiro apreendido. Ao fim da ocorrência, o dinheiro e os entorpecentes foram entregues na 18ª Delegacia Regional de São Mateus.