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Foram apreendidos

Suspeitos de matar vendedor de polpa de fruta em Guaçuí são adolescentes

Segundo a polícia os dois adolescentes pretendiam cometer um assalto, mas a vítima reagiu e eles efetuaram os disparos que mataram o vendedor de polpa de frutas, Edmar Araújo

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 16:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 16:09
Vendedor foi abordado por dois homens armados na rua
Vendedor foi abordado por dois homens armados na rua Crédito: Redes sociais
Dois adolescentes, de 17 e 16 anos, foram apreendidos pela Polícia Civil de Guaçuí, na Região do Caparaó, na manhã desta quarta-feira (23). Eles são suspeitos de matar o vendedor de polpa de frutas, Edmar Araújo, de 53 anos, durante uma tentativa de assalto na tarde de terça-feira (22). O vendedor morava em Mimoso do Sul.
Segundo a Polícia Civil, agentes começaram a investigar o caso horas depois do crime. Eles identificaram os autores e, na madrugada desta quarta (23), descobriram que os adolescentes estavam escondidos em uma casa no bairro São Miguel, em Guaçuí.
Um cerco policial foi montado nas imediações do imóvel, que era vigiado por um cachorro. Mesmo assim, os policiais conseguiram entrar e apreenderam os dois adolescentes.
A polícia informou que eles confessaram o crime, dizendo que foram praticar o assalto e acharam a vítima iria reagir, por isso fizeram os disparos. A arma utilizada no crime foi localizada em um rio, que fica atrás da casa onde eles estavam escondidos.
Com os adolescentes foram encontradas uma bucha de maconha e uma pedra de crack. Foi lavrado um auto infracional de adolescente infrator e os dois serão apresentados ao Ministério Público do Espírito Santo.

O CRIME

Edmar Araújo tinha 53 anos, morava em Mimoso do Sul com a família, esposa e dois filhos, de 22 e 12 anos. Ele atuava há 5 anos como representante de uma marca de polpa de frutas e viajava para vender o produto nos municípios vizinhos.
Ele foi morto na tarde desta terça-feira (22), durante uma tentativa de assalto na Rua do Norte, no Centro de Guaçuí, por volta das 12h45. A vítima foi sido abordada por dois homens armados na rua e reagiu à abordagem. O corpo de bombeiros chegou a socorrer a vítima até o pronto-socorro do município, mas a vítima não resistiu.

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