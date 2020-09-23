Suspeitos de matar vendedor de polpa de fruta em Guaçuí são adolescentes

Vendedor foi abordado por dois homens armados na rua Crédito: Redes sociais

Segundo a Polícia Civil, agentes começaram a investigar o caso horas depois do crime. Eles identificaram os autores e, na madrugada desta quarta (23), descobriram que os adolescentes estavam escondidos em uma casa no bairro São Miguel, em Guaçuí

Um cerco policial foi montado nas imediações do imóvel, que era vigiado por um cachorro. Mesmo assim, os policiais conseguiram entrar e apreenderam os dois adolescentes.

A polícia informou que eles confessaram o crime, dizendo que foram praticar o assalto e acharam a vítima iria reagir, por isso fizeram os disparos. A arma utilizada no crime foi localizada em um rio, que fica atrás da casa onde eles estavam escondidos.

Com os adolescentes foram encontradas uma bucha de maconha e uma pedra de crack. Foi lavrado um auto infracional de adolescente infrator e os dois serão apresentados ao Ministério Público do Espírito Santo

O CRIME

Edmar Araújo tinha 53 anos, morava em Mimoso do Sul com a família, esposa e dois filhos, de 22 e 12 anos. Ele atuava há 5 anos como representante de uma marca de polpa de frutas e viajava para vender o produto nos municípios vizinhos.