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Agro

Começa a campanha nacional de vacinação contra febre aftosa

No Espírito Santo, a imunização ocorrerá para bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade. Ao todo, espera-se imunizar cerca de 170 milhões de animais no país
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

01 mai 2021 às 14:50

Publicado em 01 de Maio de 2021 às 14:50

Rebanhos de bovinos e bubalinos devem ser vacinados contra a febre aftosa
Rebanhos bovinos e bubalinos devem ser vacinados contra a febre aftosa Crédito: Wnderson Araujo/CNA/Trilux
Começa neste sábado (1º) a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa 2021. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), nessa primeira fase, deverão ser vacinados bovinos e bubalinos, de todas as idades, em 21 estados. O calendário de vacinação completo para todos os entes da federação pode ser consultado aqui.
Amazonas e em Mato Grosso participam apenas com os municípios que ainda não suspenderam a vacinação. No Espírito Santo a imunização ocorrerá para bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade. Ao todo, espera-se imunizar cerca de 170 milhões de animais. 

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“As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2°C e 8°C, desde a aquisição até o momento da utilização – incluindo o transporte e a aplicação, já na fazenda. Devem ser usadas agulhas novas para aplicação da dose de 2 ml na tábua do pescoço de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia, para fazer a contenção adequada dos animais e a aplicação da vacina”, destacou o ministério, em nota.
O ministério ressalta ainda que o produtor deve declarar a vacinação ao órgão de defesa sanitária animal estadual. A declaração de vacinação deve ser realizada de forma online ou, quando não for possível, presencialmente nos postos designados pelo serviço veterinário.

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