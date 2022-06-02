Marido atira em homem que mandou "selfie" para esposa em Montanha

Um jovem de 22 anos foi preso nesta quarta-feira (1º), em Montanha, no Norte do Espírito Santo, suspeito de tentar matar a tiros um homem de 34 anos. A tentativa de homicídio ocorreu no último dia 14 de maio, no bairro Palhinha, no mesmo município. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por ciúmes.
“Na ocasião, o homem foi baleado com dois disparos de arma de fogo, após ter enviado uma foto do rosto para a esposa do acusado, utilizando o celular de uma cliente dela”, destacou o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Montanha.
A Polícia Civil informou que a prisão foi realizada durante o cumprimento do mandado de prisão temporária e o suspeito não ofereceu resistência. De acordo com a corporação, o jovem foi interrogado e encaminhado ao Sistema Prisional, onde ficará à disposição da Justiça.