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Foi preso

Marido atira em homem que mandou "selfie" para esposa em Montanha

Crime ocorreu no último dia 14. Homem de 34 anos foi baleado com dois tiros após mandar uma foto do rosto dele para a esposa do suspeito, utilizando celular de uma cliente dela

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 17:46

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 jun 2022 às 17:46
Um jovem de 22 anos foi preso nesta quarta-feira (1º), em Montanha, no Norte do Espírito Santo, suspeito de tentar matar a tiros um homem de 34 anos. A tentativa de homicídio ocorreu no último dia 14 de maio, no bairro Palhinha, no mesmo município. Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por ciúmes.
“Na ocasião, o homem foi baleado com dois disparos de arma de fogo, após ter enviado uma foto do rosto para a esposa do acusado, utilizando o celular de uma cliente dela”, destacou o delegado Eduardo Mota, titular da Delegacia de Montanha.
A Polícia Civil informou que a prisão foi realizada durante o cumprimento do mandado de prisão temporária e o suspeito não ofereceu resistência. De acordo com a corporação, o jovem foi interrogado e encaminhado ao Sistema Prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

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