Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
ES em alerta

Revelação do ciclismo no ES, Mariana Merlo morreu de meningite

Causa da morte da atleta foi confirmada pela Secretaria de Saúde de São Roque do Canaã. Município tem mais dois casos da doença

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 15:49

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

09 fev 2022 às 15:49
Morre ciclista Mariana Merlo Nascimento
Ciclista Mariana Merlo Nascimento teve meningite que evoluiu de forma bastante rápida Crédito: Instagram/Reprodução
Uma das vítimas da meningite no Espírito Santo é a atleta Mariana Merlo do Nascimento, de 27 anos. A causa da morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde de São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado, cidade onde ela residia e deu entrada no serviço de saúde. A jovem depois foi encaminhada ao Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Revelação no ciclismo capixaba, Mariana teve um quadro que evoluiu muito rápido e a família acreditava, a princípio, se tratar de um mal súbito. 
Segundo a secretária de Saúde do município, Kamila Roldi, a atleta inicialmente tinha sintomas compatíveis com síndrome gripal e o quadro de saúde teve uma evolução rápida.
“Ela tinha sintomas compatíveis com síndrome gripal, sintomas muito genéricos e indefinidos. Não se falava em meningite. Essa moça teve uma evolução muito rápida no hospital e teve meningite meningococcemia de uma forma avassaladora”, contou para a repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste.
Apenas em janeiro deste ano foram registrados 15 casos e cinco mortes pela meningite, entre a viral, bacteriana e fúngica. No ano passado inteiro houve a confirmação de 79 casos em todo o Estado, com 18 óbitos. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, reforçou que a doença é imunoprevenível. Ou seja, pode ser evitada pela vacinação. 

ALERTA DA SESA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) emitiu uma nota de alerta sobre casos de meningite meningocócica do tipo C. Neste tipo, são seis casos confirmados e dois óbitos apenas em 2022. De janeiro de 2021 até 1º de fevereiro de 2022, foram confirmados 10 casos e três mortes provocadas pela doença
Referentes à vacinação contra a Meningite Meningocócica C, em 2021, o Espírito Santo ainda não alcançou a meta preconizada pelo Ministério da Saúde de 95%. Para crianças menores de um ano, a cobertura da Meningococo C está em 72,57%. Já para crianças com um ano, a cobertura é de 69,96%. Para adolescentes, a cobertura da Meningococo ACWY é de 38,56% para a faixa etária de 11 anos de idade e, 25,43%, para de 12 anos.
O documento aponta que os números preocupam diante dos riscos de transmissão e da possibilidade de quadros mais complexos da inflamação nas meninges - membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.
A doença é passada pelo contato direto de secreções e, por isso, é preciso identificar aqueles que tiveram contato com os casos positivos para dar início ao tratamento preventivo, explicou o coordenador do Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde, Gilton Almada.
São considerados casos suspeitos da doença crianças a partir de um ano e adultos que apresentem um quadro de febre alta, dor de cabeça, vômitos em jato, rigidez da nuca e outros sinais, como convulsões e manchas vermelhas pelo corpo.

SÃO ROQUE DO CANAÃ

Em São Roque do Canaã são três casos confirmados de meningite e outros dois estão sob suspeita. Ocorre uma investigação no município para realizar ações de bloqueio para evitar a propagação de mais casos na região, contou Almada.
A Sesa e a Secretaria Municipal de Saúde trabalham para intensificar a rotina de vacinação durante a semana. O público-alvo é aquele que não recebeu qualquer dose ou esteja com o esquema vacinal incompleto. A previsão é que tenha início a vacinação contra a doença meningocócica C a população de três meses a 29 anos, afirmou a coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (PEI), Danielle Grillo. 
A ação ocorre em caráter especial, segundo a Sesa, e tem autorização do Ministério da Saúde. Nos demais municípios, a vacinação segue o Calendário Nacional, com doses para bebês, crianças de um ano e adolescentes de 11 e 12 anos.
*Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste

Correção

10/02/2022 - 7:14
O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que o Estado registrou em 2022 seis mortes por meningite meningocócica do tipo C. Na verdade, foram duas mortes. O número foi alterado.
Revelação do ciclismo no ES, Mariana Merlo morreu de meningite

Veja Também

ES registra 10 casos e 3 mortes por meningite C em um ano

Secretário de Saúde atualiza situação da pandemia de Covid-19 no ES

Morre Mariana Merlo Nascimento, revelação do ciclismo capixaba, aos 27 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ciclistas São Roque do Canaã Meningite
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados