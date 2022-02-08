ES registra 10 casos e 3 mortes por meningite C em um ano

Rigidez no pescoço é um dos sintomas da meningite meningocócica do tipo C Crédito: Freepik

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) emitiu nota de alerta sobre casos de meningite meningocócica do tipo C no Espírito Santo . De janeiro de 2021 até 1º de fevereiro de 2022, foram confirmados 10 casos e três mortes provocadas pela doença. O documento aponta que os números preocupam diante dos riscos de transmissão e da possibilidade de quadros mais complexos da inflamação nas meninges - membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.

"Desta forma, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/ES) emite esta nota de alerta para profissionais de saúde de todo o Estado, bem como a nota técnica 02/2022 que informa sobre as condutas a serem adotadas diante do atendimento de casos suspeitos de meningite meningocócica do tipo C", diz um trecho do documento.

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“Alertamos os profissionais de saúde capixaba tanto em relação ao cenário quanto ao manejo adequado de casos suspeitos pela meningite”, acrescentou o coordenador do CIEVS, Gilton Almada, em publicação da Sesa.

São considerados casos suspeitos da doença crianças a partir de um ano e adultos que apresentem um quadro de febre alta, dor de cabeça, vômitos em jato, rigidez da nuca e outros sinais, como convulsões e manchas vermelhas pelo corpo.

SÃO ROQUE DO CANAÃ

O alerta, segundo Almada, ocorre devido à investigação de casos de meningite meningocócica C no município de São Roque do Canaã, na região serrana do Estado. Ainda segundo o coordenador, a investigação teve início na última sexta-feira (4).

“Estivemos durante o final de semana anterior na cidade e voltamos esta semana para dar continuidade à investigação, além de realizar ações de bloqueio para evitar a propagação de mais casos na região. Esta é uma doença passada pelo contato direto de secreções, por isso a importância de identificar aqueles que tiveram contato direto com os casos positivos para dar início à quimioprofilaxia, o tratamento preventivo”, explicou Almada.

Ao longo da semana, a rotina de vacinação vai ser intensificada em São Roque do Canaã. “Realizaremos uma capacitação para os profissionais de saúde do município sobre a ampliação temporária da vacinação e a aplicação da vacina meningocócica C e ACWY para dar início, nesta quinta-feira (10), à vacinação contra a doença meningocócica C da população de 3 meses a 29 anos”, informou Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (PEI).

A vacina vai ser aplicada no público-alvo que não tenha recebido quaisquer doses ou esteja com esquema incompleto. Para os demais municípios, a vacinação contra a doença meningocócica segue o calendário nacional, com doses disponíveis a bebês, crianças de um ano e adolescentes de 11 e 12 anos.

MORTE

A meningite meningocócica pode levar à morte em poucas horas a partir do aparecimento dos primeiros sintomas e, mesmo os que sobrevivem, podem ter sequelas da doença como surdez.

Em geral, a transmissão ocorre nas vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta, mas a meningite do tipo C é uma doença prevenível e a principal medida é a vacinação. O imunizante está disponível no calendário do SUS - meningocócica C conjugada - que deve ser aplicada nos bebês aos 3 e 5 meses, mais um reforço aos 12 meses.

Nesta terça-feira (8), a pasta publicou uma nota técnica informando acerca dos protocolos a serem cumpridos diante de casos suspeitos de meningite meningocócica do tipo C.

Arquivos & Anexos Nota técnica com protocolos para casos de meningite Documento emitido pela Sesa Tamanho do arquivo: 143kb Baixar

O QUE É MENINGITE C?

Meningite meningocócica do tipo C (Meningite C) é um tipo de meningite causado pela bactéria Neisseria meningitidis (bactéria gram-negativa em forma de coco).

Esta doença pode acometer em qualquer idade. Entretanto, é mais frequente em crianças menores de 5 anos.

No Brasil, o sorotipo mais comum encontrado dos casos de meningite bacteriana é o C, correspondendo a mais de 60% dos casos.

COMO A MENINGITE TIPO C É TRANSMITIDA?

A doença meningocócica do tipo C pode ser transmitida através do contato direto com secreções provindas da fala, tosse, espirro e beijos ou, ainda, fezes do paciente contaminado.

Porém, nem todos que adquirem o meningococo ficam doentes, se comportando como portadores.

QUAL O PERÍODO DE INCUBAÇÃO DA DOENÇA?

Em geral, de 2 a 10 dias.

A sua transmissibilidade persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe que, normalmente, pode ser eliminado em até 24h de antibioticoterapia adequada.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA DOENÇA?

Febre alta;

Dor de cabeça;

Rigidez de nuca;

Manchas vinhosas grandes ou pequenas na pele;

Confusão mental;

Dor de garganta;

Vômitos/náuseas (nem sempre, inicialmente);

Sonolência;

Dificuldade para acordar;

Dor nas articulações;

Irritação;

Fotofobia (sensibilidade à luz);

Cansaço;

Falta de apetite.



COMO DIAGNOSTICAR?

A doença pode ser confirmada por meio de exames, incluindo exames de sangue e PCR, neste caso, para as meningites bacterianas.

COMO A DOENÇA É TRATADA?

Em geral, é tratada com antibióticos.

No caso das crianças, o tratamento geralmente é feito com Penicilina, Ampicilina ou Ceftriaxone.

Já quando a pessoa é adulta, o tratamento recomendado é a Ceftriaxone.

Na suspeita de meningococo resistente a penicilinas, é possível a associação com Vancomicina.



COMO PREVENIR?

A doença é prevenida por meio devacina.

As opções de imunizantes contra a Meningite Meningocócica tipo C disponíveis no Brasil são: a “meningogócica C conjugada” (disponível no Sistema Único de Saúde) e a “meningocócica conjugada ACWY” (apenas em clínicas particulares).

O esquema vacinal sugerido é de duas doses aos 3 e 5 meses, além de um reforço aos 12 meses que poderá ser aplicado até os quatro anos. Além disso, também está indicada para adolescentes de 12 a 13 anos.



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APENAS EM JANEIRO, ES REGISTRA 5 MORTES POR VÁRIOS TIPOS DA DOENÇA

Apenas em janeiro de 2022, o Espírito Santo já registrou 15 casos e cinco mortes provocadas pelas variadas formas de meningite. Em todo o ano passado, foram 79 ocorrências e 18 óbitos causados pela doença, que pode ser transmitida por vírus, bactérias e fungos. Apesar do alerta para o tipo C, cuja incidência é maior e apresentou 6 casos e duas mortes neste ano, a Sesa destaca que a vacinação é o meio de prevenção para todas.

Mesmo disponível no calendário de imunização do SUS, no Espírito Santo, a cobertura vacinal está abaixo da meta de 95% prevista pelo Ministério da Saúde. Para crianças menores de um ano, a cobertura da Meningococo C está em 72,57%. Já para crianças com um ano, a cobertura é de 69,96%. Para adolescentes, a cobertura da Meningococo CWY é de 38,56% para a faixa etária de 11 anos e, 25,43%, para a de 12 anos.