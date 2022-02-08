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Estado faz alerta

ES registra 10 casos e 3 mortes por meningite C em um ano

Febre alta, dor de cabeça, vômitos em jato, rigidez da nuca, convulsões e manchas vermelhas pelo corpo são sinais de caso suspeito da doença

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 12:55

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

08 fev 2022 às 12:55
dor; pescoço; meningite; criança
Rigidez no pescoço é um dos sintomas da meningite meningocócica do tipo C Crédito: Freepik
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) emitiu nota de alerta sobre casos de meningite meningocócica do tipo C no Espírito Santo. De janeiro de 2021 até 1º de fevereiro de 2022, foram confirmados 10 casos e três mortes provocadas pela doença. O documento aponta que os números preocupam diante dos riscos de transmissão e da possibilidade de quadros mais complexos da inflamação nas meninges - membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. 
"Desta forma, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/ES) emite esta nota de alerta para profissionais de saúde de todo o Estado, bem como a nota técnica 02/2022 que informa sobre as condutas a serem adotadas diante do atendimento de casos suspeitos de meningite meningocócica do tipo C", diz um trecho do documento. 

Arquivos & Anexos

Alerta sobre casos de meningite no Espírito Santo

Documento emitido pela Sesa
Tamanho do arquivo: 289kb
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“Alertamos os profissionais de saúde capixaba tanto em relação ao cenário quanto ao manejo adequado de casos suspeitos pela meningite”, acrescentou o coordenador do CIEVS, Gilton Almada, em publicação da Sesa. 
São considerados casos suspeitos da doença crianças a partir de um ano e adultos que apresentem um quadro de febre alta, dor de cabeça, vômitos em jato, rigidez da nuca e outros sinais, como convulsões e manchas vermelhas pelo corpo. 

SÃO ROQUE DO CANAÃ

O alerta, segundo Almada, ocorre devido à investigação de casos de meningite meningocócica C no município de São Roque do Canaã, na região serrana do Estado. Ainda segundo o coordenador, a investigação teve início na última sexta-feira (4).
“Estivemos durante o final de semana anterior na cidade e voltamos esta semana para dar continuidade à investigação, além de realizar ações de bloqueio para evitar a propagação de mais casos na região. Esta é uma doença passada pelo contato direto de secreções, por isso a importância de identificar aqueles que tiveram contato direto com os casos positivos para dar início à quimioprofilaxia, o tratamento preventivo”, explicou Almada.
Ao longo da semana, a rotina de vacinação vai ser intensificada em São Roque do Canaã. “Realizaremos uma capacitação para os profissionais de saúde do município sobre a ampliação temporária da vacinação e a aplicação da vacina meningocócica C e ACWY para dar início, nesta quinta-feira (10), à vacinação contra a doença meningocócica C da população de 3 meses a 29 anos”, informou Danielle Grillo, coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (PEI).
A vacina vai ser aplicada no público-alvo que não tenha recebido quaisquer doses ou esteja com esquema incompleto. Para os demais municípios, a vacinação contra a doença meningocócica segue o calendário nacional, com doses disponíveis a bebês, crianças de um ano e adolescentes de 11 e 12 anos.

MORTE

A meningite meningocócica pode levar à morte em poucas horas a partir do aparecimento dos primeiros sintomas e, mesmo os que sobrevivem, podem ter sequelas da doença como surdez. 
Em geral, a transmissão ocorre nas vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta, mas a meningite do tipo C é uma doença prevenível e a principal medida é a vacinação. O imunizante está disponível no calendário do SUS - meningocócica C conjugada - que deve ser aplicada nos bebês aos 3 e 5 meses, mais um reforço aos 12 meses. 
Nesta terça-feira (8), a pasta publicou uma nota técnica informando acerca dos protocolos a serem cumpridos diante de casos suspeitos de meningite meningocócica do tipo C.

Arquivos & Anexos

Nota técnica com protocolos para casos de meningite

Documento emitido pela Sesa
Tamanho do arquivo: 143kb
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O QUE É MENINGITE C?

  • Meningite meningocócica do tipo C (Meningite C) é um tipo de meningite causado pela bactéria Neisseria meningitidis (bactéria gram-negativa em forma de coco).
  • Esta doença pode acometer em qualquer idade. Entretanto, é mais frequente em crianças menores de 5 anos.
  • No Brasil, o sorotipo mais comum encontrado dos casos de meningite bacteriana é o C, correspondendo a mais de 60% dos casos.

COMO A MENINGITE TIPO C É TRANSMITIDA?

  • A doença meningocócica do tipo C pode ser transmitida através do contato direto com secreções provindas da fala, tosse, espirro e beijos ou, ainda, fezes do paciente contaminado.
  • Porém, nem todos que adquirem o meningococo ficam doentes, se comportando como portadores. 

QUAL O PERÍODO DE INCUBAÇÃO DA DOENÇA?

  • Em geral, de 2 a 10 dias. 
  • A sua transmissibilidade persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe que, normalmente, pode ser eliminado em até 24h de antibioticoterapia adequada.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DA DOENÇA?

  • Febre alta;
  • Dor de cabeça; 
  • Rigidez de nuca;
  • Manchas vinhosas grandes ou pequenas na pele;
  • Confusão mental;
  • Dor de garganta;
  • Vômitos/náuseas (nem sempre, inicialmente);
  • Sonolência;
  • Dificuldade para acordar;
  • Dor nas articulações;
  • Irritação;
  • Fotofobia (sensibilidade à luz);
  • Cansaço;
  • Falta de apetite.

COMO DIAGNOSTICAR?

  • A doença pode ser confirmada por meio de exames, incluindo exames de sangue e PCR, neste caso, para  as  meningites bacterianas.

COMO A DOENÇA É TRATADA?

  • Em geral, é tratada com antibióticos.
  • No caso das crianças, o tratamento geralmente é feito com Penicilina, Ampicilina ou Ceftriaxone.
  • Já quando a pessoa é adulta, o tratamento recomendado é a Ceftriaxone.
  • Na suspeita de meningococo resistente a penicilinas, é possível a associação com Vancomicina.

COMO PREVENIR?

  • A doença é prevenida por meio devacina.
  • As opções de imunizantes contra a Meningite Meningocócica tipo C disponíveis no Brasil são: a “meningogócica C conjugada” (disponível no Sistema Único de Saúde) e a “meningocócica conjugada ACWY” (apenas em clínicas particulares). 
  • O esquema vacinal sugerido é de duas doses aos 3 e 5 meses, além de um reforço aos 12 meses que poderá ser aplicado até os quatro anos. Além disso, também está indicada para adolescentes de 12 a 13 anos.
ES registra 10 casos e 3 mortes por meningite C em um ano

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APENAS EM JANEIRO, ES REGISTRA 5 MORTES POR VÁRIOS TIPOS DA DOENÇA

Apenas em janeiro de 2022, o Espírito Santo já registrou 15 casos e cinco mortes provocadas pelas variadas formas de meningite. Em todo o ano passado, foram 79 ocorrências e 18 óbitos causados pela doença, que pode ser transmitida por vírus, bactérias e fungos. Apesar do alerta para o tipo C, cuja incidência é maior e apresentou 6 casos e duas mortes neste ano, a Sesa destaca que a vacinação é o meio de prevenção para todas. 
Mesmo disponível no calendário de imunização do SUS, no Espírito Santo, a cobertura vacinal está abaixo da meta de 95% prevista pelo Ministério da Saúde. Para crianças menores de um ano, a cobertura da Meningococo C está em 72,57%. Já para crianças com um ano, a cobertura é de 69,96%. Para adolescentes, a cobertura da Meningococo CWY é de 38,56% para a faixa etária de 11 anos e, 25,43%, para a de 12 anos.
Além disso, a Sesa destacou também que, apesar da faixa etária em maior risco de adoecimento ser crianças menores de um ano, os adolescentes e adultos jovens são os principais responsáveis pela manutenção da circulação da doença na comunidade, sendo que a forma de controlar a meningite do tipo C é manter elevadas coberturas vacinais tanto na população infantil quanto em adolescentes.

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