Casos de Covid-19 afetam volta às aulas em municípios do Sul do ES

O retorno do ano letivo em algumas escolas no Sul do Espírito Santo precisou ser adiado nesta segunda-feira (07). Além de Anchieta e Castelo, que já haviam anunciado casos positivos entre os funcionários da educação, em Muniz Freire, o retorno de toda a rede municipal, de forma integral, precisou ser cancelada após um mutirão de testagem no último sábado (05).
A decisão foi tomada no domingo (06) e divulgada nas redes sociais do município. O comunicado justifica que houve um grande número de professores que testaram positivo para Covid-19 no mutirão desse sábado.
Com o número reduzido de servidores, nesta semana, as aulas serão escalonadas entre turmas, turnos e dias. A orientação, segundo a prefeitura, é que os pais entrem em contato com as unidades.
“Para garantir a segurança de todos, a Secretaria Municipal de Educação, bem como os gestores das unidades, acharam por bem, pelo menos nesta primeira semana, receber os estudantes com escalonamento de turmas, turnos e dias”, divulgou o município.
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Em Castelo, a prefeitura preferiu retornar as aulas da rede pública de ensino de forma remota. As aulas começaram na última quinta-feira (3) e o formato será empregado até a sexta-feira (11). Na segunda-feira (14), as aulas passam para o formato presencial.
Outro município afetado pelo avanço de casos positivos da Covid-19 foi Anchieta. Na última semana, a volta às aulas na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (Emeif) Jocelina Nogueira, que seria na quinta-feira (03) foi adiada após 12 professores testarem positivo. O retorno das atividades para os 600 alunos da unidade será nesta segunda-feira (7), segundo a prefeitura.
Já em Ibatiba, na região do Caparaó, uma creche também suspendeu as aulas que retornariam nesta segunda. A nova data de retorno das atividades na Creche Branca de Neve será na próxima quinta-feira (10), segundo o prefeito do município, Luciano Pingo.
Nesta segunda-feira (7), as escolas municipais Boa Vista, no Córrego dos Onofres, e Professor José Luis Gomes Dias, no Córrego Pontal, também ficaram fechadas para a realização dos testes de Covid-19. No entanto, o prefeito de Ibatiba informou que não houve casos positivos e, por isso, as aulas serão retomadas nesta terça-feira (8).