Casos de Covid-19 afetam volta às aulas em municípios do Sul do ES

O retorno presencial em cidades do Sul do Estado foi adiado devido a casos de Covid em colaboradores Crédito: Fernando Madeira

A decisão foi tomada no domingo (06) e divulgada nas redes sociais do município. O comunicado justifica que houve um grande número de professores que testaram positivo para Covid-19 no mutirão desse sábado.

Com o número reduzido de servidores, nesta semana, as aulas serão escalonadas entre turmas, turnos e dias. A orientação, segundo a prefeitura, é que os pais entrem em contato com as unidades.

“Para garantir a segurança de todos, a Secretaria Municipal de Educação, bem como os gestores das unidades, acharam por bem, pelo menos nesta primeira semana, receber os estudantes com escalonamento de turmas, turnos e dias”, divulgou o município.

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Em Castelo, a prefeitura preferiu retornar as aulas da rede pública de ensino de forma remota. As aulas começaram na última quinta-feira (3) e o formato será empregado até a sexta-feira (11). Na segunda-feira (14), as aulas passam para o formato presencial.

Já em Ibatiba , na região do Caparaó, uma creche também suspendeu as aulas que retornariam nesta segunda. A nova data de retorno das atividades na Creche Branca de Neve será na próxima quinta-feira (10), segundo o prefeito do município, Luciano Pingo.