Covid-19: com 12 professores infectados, escola de Anchieta adia aulas

Prevista para esta quinta-feira (3), a volta às aulas na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (Emeif) Jocelina Nogueira, em Anchieta , no Sul do Espírito Santo , foi adiada após 12 professores testarem positivo para a Covid-19. O retorno das atividades para os 600 alunos da unidade foi adiado para a próxima segunda-feira (7), segundo a prefeitura.

Ao todo, 12 professores testaram positivo para o vírus da Covid-19 Crédito: Visuals3D/Pixabay

Em comunicado, a escola informou que tomou a decisão de suspender o início das atividades por preocupação com a segurança dos alunos e funcionários da instituição. “Estávamos na expectativa de receber nossos alunos e funcionários com muito entusiasmo e alegria, porém preocupados com a segurança deles, a Secretaria de Educação tomou todas as medidas de prevenção da Covid-19, acionando a Secretaria de Saúde para realizar testes rápido”, divulgou.

Segundo a Prefeitura de Anchieta, após a realização dos testes, foram detectados 12 casos de professores infectados com o coronavírus, mas eles não apresentavam sintomas. “Teve um grande número de professores da unidade com teste positivo”, disse a administração municipal.

A escola reforçou que acredita ser importante suspender as aulas para que outras pessoas não se contaminem, e disse que a retomada das atividades na segunda-feira (7) será com o cumprimento de todos os protocolos de saúde.