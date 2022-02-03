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Covid-19: com 12 professores infectados, escola de Anchieta adia aulas

Retorno das atividades na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (Emeif) Jocelina Nogueira, que seria nesta quinta (3), foi adiado para a próxima segunda (7)

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 18:17

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 fev 2022 às 18:17
Prevista para esta quinta-feira (3), a volta às aulas na Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental (Emeif) Jocelina Nogueira, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, foi adiada após 12 professores testarem positivo para a Covid-19. O retorno das atividades para os 600 alunos da unidade foi adiado para a próxima segunda-feira (7), segundo a prefeitura.
Coronavírus - Covid19
Ao todo, 12 professores testaram positivo para o vírus da Covid-19 Crédito: Visuals3D/Pixabay
Em comunicado, a escola informou que tomou a decisão de suspender o início das atividades por preocupação com a segurança dos alunos e funcionários da instituição. “Estávamos na expectativa de receber nossos alunos e funcionários com muito entusiasmo e alegria, porém preocupados com a segurança deles, a Secretaria de Educação tomou todas as medidas de prevenção da Covid-19, acionando a Secretaria de Saúde para realizar testes rápido”, divulgou.
Segundo a Prefeitura de Anchieta, após a realização dos testes, foram detectados 12 casos de professores infectados com o coronavírus, mas eles não apresentavam sintomas. “Teve um grande número de professores da unidade com teste positivo”, disse a administração municipal.
A escola reforçou que acredita ser importante suspender as aulas para que outras pessoas não se contaminem, e disse que a retomada das atividades na segunda-feira (7) será com o cumprimento de todos os protocolos de saúde.
De acordo com a prefeitura, nas outras 40 escolas de Anchieta as aulas iniciaram normalmente nesta quinta-feira.

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