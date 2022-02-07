Chuva no ES: alerta de chuva forte para 76 cidades capixabas

Quase todo o Espírito Santo está sob alerta de chuvas intensas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos — um de cor amarela, de menor gravidade, e outro laranja, de maior potencial de risco — que, juntos, contemplam 76 dos 78 municípios capixabas e valem até a manhã de terça-feira (8). Somente Conceição da Barra e Pedro Canário não estão na lista.
Orientações do Inmet
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).