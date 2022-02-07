Jovem que desapareceu no mar de Vila Velha segue sem ser localizado

Richard Kayke Almeida, de 18 anos, sumiu depois de entrar no mar da Praia dos Recifes Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Richard é de Minas Gerais, mas mora em Vila Velha com uma tia há cerca de um ano. Ele havia saído com o primo, que também entrou no mar com ele, mas que conseguiu se salvar. Segundo a tia de Richard, Luciene Almeida, um banhista tentou ajudar o rapaz, mas não conseguiu.

"Eles entraram no mar e as águas começaram a carregar eles. Meu filho conseguiu sair e o Richard lutou muito, mas não conseguiu. Tinha um rapaz aqui que tentou ajudar ele a sair da água, mas também não teve sucesso porque ele agarrou o rapaz. O homem falou que, se ele ficasse agarrado nele, ia acabar se afogando também. O rapaz soltou ele, ai meu filho disse que só viu quando ele subiu e desceu de novo na água. Depois não viu mais", disse Luciene, em entrevista à TV Gazeta.

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Jackson Henrique estava na praia e viu quando Richard e o primo foram levados pela correnteza. Ele contou que os meninos tentaram sair da água, mas não conseguiram e, então, começaram a pedir socorro.

"Um rapaz foi correndo chamar o salva-vidas. O outro rapaz tentou ajudar, mas ele estava muito desesperado, ai ele estava afogando o rapaz. Eles foram rápidos, mas, quando chegaram aqui, ele não estava. Tinha que ter um ponto de salva-vidas aqui, tem muita criança, faz falta nessas horas. Você não sabe o momento que alguém pode estar afogando", contou.

BANHISTAS RECLAMAM DE FALTA DE GUARDA-VIDAS

Frequentadores da Praia dos Recifes relataram à reportagem da TV Gazeta que o trecho em questão não possui pontos de guarda-vidas. Luciana Avelar falou que, em alguns dias, as ondas estão violentas e, pela falta dos profissionais, ela sente medo de entrar na água.

"Tem uma grande necessidade de salva-vidas nesse pedaço. Tem dias que as ondas estão bem mais violentas, então a gente fica no máximo na beirada, mas, mesmo assim, a falta de salva-vidas é muito grande", contou.

LOCAL PERIGOSO

Loames Alves estava com a esposa e a filha na praia e contou que o trecho é perigoso. Ele reforçou que o mar da Praia dos Recifes fica violento em vários momentos e que, por isso, ele não entra na água. "Principalmente essa região aqui, onde as ondas quebram, é muito perigosa. Agora está até tranquilo, mas tem vezes em que o mar é muito bravo e não dá para entrar não", contou.

Bruna Pinheiro, esposa de Loames, ressaltou a necessidade de guarda-vidas na extensão da praia. Ela disse que, quando é feito por profissionais, o atendimento à pessoas em afogamento é muito mais eficiente.