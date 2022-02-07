Jovem que desapareceu no mar de Vila Velha segue sem ser localizado

O Corpo de Bombeiros faz buscas para tentar encontrar Richard Kayke Almeida, de 18 anos, que desapareceu após entrar no mar da Praia dos Recifes, que fica em Vila Velha, neste sábado (5). Conforme a corporação, os trabalhos com equipes de mergulho foram retomados na manhã desta segunda-feira (7).
Richard é de Minas Gerais, mas mora em Vila Velha com uma tia há cerca de um ano. Ele havia saído com o primo, que também entrou no mar com ele, mas que conseguiu se salvar. Segundo a tia de Richard, Luciene Almeida, um banhista tentou ajudar o rapaz, mas não conseguiu.
"Eles entraram no mar e as águas começaram a carregar eles. Meu filho conseguiu sair e o Richard lutou muito, mas não conseguiu. Tinha um rapaz aqui que tentou ajudar ele a sair da água, mas também não teve sucesso porque ele agarrou o rapaz. O homem falou que, se ele ficasse agarrado nele, ia acabar se afogando também. O rapaz soltou ele, ai meu filho disse que só viu quando ele subiu e desceu de novo na água. Depois não viu mais", disse Luciene, em entrevista à TV Gazeta.
Jackson Henrique estava na praia e viu quando Richard e o primo foram levados pela correnteza. Ele contou que os meninos tentaram sair da água, mas não conseguiram e, então, começaram a pedir socorro.
"Um rapaz foi correndo chamar o salva-vidas. O outro rapaz tentou ajudar, mas ele estava muito desesperado, ai ele estava afogando o rapaz. Eles foram rápidos, mas, quando chegaram aqui, ele não estava. Tinha que ter um ponto de salva-vidas aqui, tem muita criança, faz falta nessas horas. Você não sabe o momento que alguém pode estar afogando", contou.
BANHISTAS RECLAMAM DE FALTA DE GUARDA-VIDAS
Frequentadores da Praia dos Recifes relataram à reportagem da TV Gazeta que o trecho em questão não possui pontos de guarda-vidas. Luciana Avelar falou que, em alguns dias, as ondas estão violentas e, pela falta dos profissionais, ela sente medo de entrar na água.
"Tem uma grande necessidade de salva-vidas nesse pedaço. Tem dias que as ondas estão bem mais violentas, então a gente fica no máximo na beirada, mas, mesmo assim, a falta de salva-vidas é muito grande", contou.
LOCAL PERIGOSO
Loames Alves estava com a esposa e a filha na praia e contou que o trecho é perigoso. Ele reforçou que o mar da Praia dos Recifes fica violento em vários momentos e que, por isso, ele não entra na água. "Principalmente essa região aqui, onde as ondas quebram, é muito perigosa. Agora está até tranquilo, mas tem vezes em que o mar é muito bravo e não dá para entrar não", contou.
Bruna Pinheiro, esposa de Loames, ressaltou a necessidade de guarda-vidas na extensão da praia. Ela disse que, quando é feito por profissionais, o atendimento à pessoas em afogamento é muito mais eficiente.
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