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Praia da Belina

Jovem de 18 anos desaparece após entrar no mar em Vila Velha

Banhistas relataram que dois jovens entraram na água e acabaram caindo em uma corrente de retorno. Um deles conseguiu sair, mas o jovem de 18 anos desapareceu

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 14:30

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

06 fev 2022 às 14:30
Um jovem de 18 anos desapareceu na tarde deste sábado (5) após entrar no mar em uma praia conhecida como Belina, na região da Praia dos Recifes, em Vila Velha, na Grande Vitória. A informação foi confirmada pela Coordenação de Salvamar do município. 
Banhistas que estavam no local relataram que dois jovens teriam entrado no mar por volta das 14h30 e, em uma corrente de retorno, foram levados para o fundo. Um deles conseguiu sair, mas Richard Kayke Almeida, de 18 anos, acabou desaparecendo dentro da água.
Uma pessoa que estava no local tentou ajudá-lo porque percebeu que Richard estava se afogando, mas não conseguiu. Os guarda-vidas foram acionados, mas, quando chegaram ao local, o jovem já tinha desaparecido.
Richard Kayke Almeida, de 18 anos, desapareceu após entrar em praia de Vila Velha Crédito: Acervo da família
Em entrevista à TV Gazeta, Lucineia Almeida, tia do rapaz desaparecido e mãe do outro jovem, contou que os dois moram em Jabaeté, também em Vila Velha, e chegaram à praia de bicicleta. Após 45 minutos no local, a dupla decidiu entrar no mar.
Segundo o relato da tia, ela não estava em casa quando os dois rapazes decidiram sair e também não avisaram que iriam à praia. Lucineia informou que Richard não conhecia o mar e não sabia nadar. Ele mora no Espírito Santo há cerca de um ano.
A mãe de Richard mora em Minas Gerais e está a caminho do Espírito Santo O pai dele já chegou do Estado mineiro para acompanhar as buscas.
Prefeitura de Vila Velha informou que os postos de guarda-vidas são definidos de acordo com o índice de frequência das praias e que o local do incidente deste sábado é pouco visitado por banhistas.
A Coordenação de Salvamar de Vila Velha esclareceu que, ao longo da orla da cidade, são 32 postos de guarda-vidas, com 120 profissionais, sendo que há um posto próximo a esta praia, num ponto com maior frequência. A equipe confirmou o afogamento e disse que quando os guarda-vidas chegaram ao loca, o jovem já tinha sumido. 
As buscas estão sendo realizadas pelo Corpo de Bombeiros. A corporação foi acionada neste domingo (6) para uma ocorrência de afogamento na região da Praia dos Recifes, em Vila Velha. Populares informaram que visualizaram o que parecia ser um corpo no mar. As equipes realizam buscas no local, mas, até o momento, nada foi localizado. A ocorrência segue em andamento.
Com informações de Juirana Nobres, da TV Gazeta.

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