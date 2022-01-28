Orla de Vila Velha terá bandeiras para alertar sobre perigos do mar
As praias de Vila Velha, na Grande Vitória, vão ganhar bandeiras indicativas mostrando os possíveis riscos do mar. Os instrumentos estão sendo instalados juntos aos postos de guarda-vidas da orla. Nos últimos dias, a Prefeitura registrou dois afogamentos no litoral do município.
A classificação é feita por um padrão de cores (verde, amarelo, vermelho, duplo vermelho e preto) e indica, desde o mar com baixo risco até área interditada para banho, e também alto risco de afogamento.
- Classificações:
Verde – Condições adequadas para banho, com a presença de guarda-vidas;
Amarelo – Faixa protegida por guarda-vidas, com risco de afogamento;
Vermelho – Faixa de praia protegida por guarda-vidas, com alto risco de afogamento;
Duplo vermelho – Área interditada para banho devido a condições ambientais e climáticas;
Preta – Faixa de praia não protegida por guarda-vidas.
Cada posto estará equipado com um conjunto de todas as bandeiras. Conforme as condições do mar naquele momento, os guarda-vidas de cada posto poderão alterar a bandeira.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, este formato de sinalização obedece um padrão do Corpo de Bombeiros, o que facilita a identificação também por turistas de outras cidades. "Além das bandeiras, os guarda-vidas manterão o trabalho realizado hoje de orientação ativa, que fazem com cada banhista na praia, informando sobre as características do local e quais os possíveis riscos" informou o Executivo municipal.
7 MIL ABORDAGENS SOMENTE EM JANEIRO
Dados da prefeitura mostram que, somente no mês de janeiro de 2022, nos 31 postos instalados na orla de Vila Velha, os guarda-vidas já fizeram mais de 7 mil abordagens preventivas. Também foram realizados 31 resgates, quando o banhista pede socorro, mas ainda está consciente; 11 resgates com afogamento, quando a vítima já apresenta um grau mais elevado de risco e pode, entre outras características, ter engolido água. Foram registrados, ainda, dois óbitos.
DUAS MORTES NOS ÚLTIMOS DIAS
No início da tarde desta quarta-feira (26), um homem morreu afogado após entrar no mar na Praia da Sereia, no bairro Praia da Costa. Os guarda-vidas do município chegaram a fazer o resgate e reanimá-lo, mas ele não resistiu e faleceu pouco tempo depois. Informações sobre a identidade da vítima não foram divulgadas.
Já no domingo (23), um adolescente de 14 anos desapareceu no mar da Praia de Itaparica, após entrar na água e se afogar. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte próximo à Colônia de Pescadores.