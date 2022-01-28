Orla de Vila Velha terá bandeiras para alertar sobre perigos do mar

A classificação é feita por um padrão de cores (verde, amarelo, vermelho, duplo vermelho e preto) e indica, desde o mar com baixo risco até área interditada para banho, e também alto risco de afogamento.

Cada posto estará equipado com um conjunto de todas as bandeiras. Conforme as condições do mar naquele momento, os guarda-vidas de cada posto poderão alterar a bandeira.

Dados da prefeitura mostram que, somente no mês de janeiro de 2022, nos 31 postos instalados na orla de Vila Velha, os guarda-vidas já fizeram mais de 7 mil abordagens preventivas. Também foram realizados 31 resgates, quando o banhista pede socorro, mas ainda está consciente; 11 resgates com afogamento, quando a vítima já apresenta um grau mais elevado de risco e pode, entre outras características, ter engolido água. Foram registrados, ainda, dois óbitos.