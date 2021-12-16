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Águia Branca

Carro cai dentro de caixa seca e homem morre afogado no ES

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima caiu com o carro e acabou se afogando. Motorista chegou a ser resgatado, mas não resistiu e morreu
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

16 dez 2021 às 12:45

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 12:45

Carro cai dentro de caixa seca e homem morre afogado no ES

Um homem, sem a identidade divulgada, morreu afogado nesta terça-feira (14), após cair com o carro em uma caixa seca. O caso ocorreu na comunidade de Águas Claras, no município de Águia Branca, Noroeste do Espírito Santo.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Águia Branca, que ficará responsável por apurar as circunstâncias do fato.
A corporação explicou que a informação que se tem, até o momento, é de que a vítima do sexo masculino dirigia um carro, caiu em uma caixa seca que estava com água e acabou se afogando.
Ainda de acordo com a PC,  o motorista chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

O que é uma caixa seca

Reportagem da Revista Globo Rural mostra que a técnica da caixa seca vem sendo empregada com sucesso nas estradas do Espírito Santo. Consiste em um buraco cavado em encostas às margens de estradas que capta a água da chuva e os sedimentos levados por ela. O método evita enxurradas, depredação de estradas e assoreamento de rios. Além disso, pode contribuir para o abastecimento do lençol freático e a vazão dos rios.

Fonte: Revista Globo Rural

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