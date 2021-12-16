Carro cai dentro de caixa seca e homem morre afogado no ES

Reportagem da Revista Globo Rural mostra que a técnica da caixa seca vem sendo empregada com sucesso nas estradas do Espírito Santo. Consiste em um buraco cavado em encostas às margens de estradas que capta a água da chuva e os sedimentos levados por ela. O método evita enxurradas, depredação de estradas e assoreamento de rios. Além disso, pode contribuir para o abastecimento do lençol freático e a vazão dos rios.

Fonte: Revista Globo Rural

