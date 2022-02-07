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Maior premiação da fotografia

Fotógrafo de A Gazeta concorre a prêmio internacional de fotografia

Três fotografias de Fernando Madeira foram qualificadas para segunda etapa da HIPA International Photography Award, promovida pelo príncipe herdeiro de Dubai, Sheik Hamdan bin Rashid bin Mohammed al Maktoum

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 14:14

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

07 fev 2022 às 14:14
Fernando Madeira: fotógrafo de A Gazeta concorre em prêmio internacional de fotografia
Fernando Madeira concorre em prêmio internacional de fotografia Crédito: Izabella Cardoso
O fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira, teve três fotos qualificadas para a segunda etapa do Prêmio Internacional de Fotografia Hamdan (Hamdan International Photography Award - HIPA), a maior premiação de fotografia do mundo, criada em 2011 sob o patrocínio do príncipe herdeiro do Dubai, xeque Hamdan bin Rashid bin Mohammed al Maktoum.
Por conta do regulamento do concurso, não é possível informar quais imagens foram selecionadas, entretanto, duas foram publicadas em A Gazeta, sendo uma recente e outra produzida entre 2017 e 2019.
“É o maior prêmio de fotografia do mundo, tanto em relação ao prêmio pago, quanto pelo reconhecimento que traz. No ano passado, um brasileiro foi premiado em uma categoria, e, depois que vi aquilo, decidi que me inscreveria na edição deste ano”, relata Madeira.
O fotógrafo brasileiro citado por Madeira é Ary Bassou, especializado em vida selvagem e paisagem, mas que faturou um prêmio em 2021 por uma fotografia tirada enquanto documentava a pandemia de COVID-19 em um hospital no Rio de Janeiro.
"Imagine como foi descobrir que tive não uma, mas três imagens selecionadas. Sou fotógrafo há cerca de 18 anos e há 12 anos vivo do fotojornalismo. Ter essas fotos selecionadas é uma forma de reconhecimento da dedicação e da construção dessa história"
Fernando Madeira - Fotógrafo
O prêmio é aberto a fotógrafos amadores e profissionais, composto por quatro etapas. A primeira, na qual Madeira já foi aprovado, consiste em um processo de triagem das imagens enviadas. A segunda etapa, que ocorre neste momento, é o julgamento das imagens, que irão pontuá-las de 1 a 100.
Posteriormente, uma porcentagem das fotografias mais bem avaliadas na segunda fase será selecionada e novamente votada pelos juízes, para que, somente então, chegue-se ao resultado final.

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