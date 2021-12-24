Fotógrafo de A Gazeta é finalista nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Fotógrafo de A Gazeta, Ricardo Medeiros está na final nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo, que acontecerá no dia 31 de janeiro, em Brasília (DF). Representante da Região Sudeste na categoria foto, ele concorre com imagens que fazem parte de uma matéria especial sobre crimes praticados nos mangues do Espírito Santo.
Publicada em junho do ano passado, a reportagem levou cerca de dois meses para ficar pronta. Além do trabalho em campo, ele ainda precisou desbancar concorrentes de grandes veículos da imprensa brasileira. "Tive que vencer a etapa estadual e a etapa Sudeste, que tinha fotógrafos de O Globo e do Estadão", contou.
"As fotografias foram feitas no Estado inteiro: pegamos a Região Sul, subimos até São Mateus, registramos os manguezais de Vitória... A reportagem foi muito bem elaborada e o resultado, maravilhoso. Conseguimos passar a ideia de como a preservação é importante"
Animado para a final, Ricardo Medeiros está longe de ser um estreante no ramo. Ele já venceu os prêmios Massey Ferguson, o MPT Nacional e o Petrobras. Assim como foi finalista no Anamatra de Direitos Humanos, Sebrae e CNT. Além de ter recebido menção honrosa no Prêmio Fotografia Documental, na Colômbia.
Nesta categoria, ele concorre com mais três finalistas:
- Região Sul: Márcio Heledga e Rodrigo Sigmura, com "Agridoce: o desafio de crescer no ramo de confeitaria durante a pandemia" do Grupo RIC - Paraná.
- Região Centro-Oeste: Gustavo Moreno, com "Balancéu" do Portal Metrópoles - Distrito Federal.
- Região Nordeste: Rafael Martins, com "No Recife, borracheiro Seu Modesto faz casas de boneca no fundo da oficina" do TAB UOL - Pernambuco.
Ao todo, a oitava edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo recebeu 1.143 inscrições. O tema central é “a importância da micro e pequena empresa para o enfrentamento da pandemia”, podendo ser abordado sob vários aspectos, incluindo empreendedorismo, sustentabilidade e legislação.
A etapa nacional é dividida em quatro categorias: texto, áudio, vídeo e foto. O vencedor de cada uma delas disputará a grande final. Os ganhadores receberão instrumentos de trabalho, computadores e celulares. Os detalhes do prêmio e dos trabalhos participantes podem ser conferidos no site oficial.