Fotógrafo de A Gazeta é finalista nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Ricardo Medeiros (à esquerda) durante cobertura sobre os manguezais capixabas Crédito: Raquel Lopes

Publicada em junho do ano passado, a reportagem levou cerca de dois meses para ficar pronta. Além do trabalho em campo, ele ainda precisou desbancar concorrentes de grandes veículos da imprensa brasileira. "Tive que vencer a etapa estadual e a etapa Sudeste, que tinha fotógrafos de O Globo e do Estadão", contou.

"As fotografias foram feitas no Estado inteiro: pegamos a Região Sul, subimos até São Mateus, registramos os manguezais de Vitória... A reportagem foi muito bem elaborada e o resultado, maravilhoso. Conseguimos passar a ideia de como a preservação é importante" Ricardo Medeiros - Fotógrafo de A Gazeta

Antônio Pereira da Silva, catador de caranguejo do Distrito de Nativo, em São Mateus Crédito: Ricardo Medeiros

Animado para a final, Ricardo Medeiros está longe de ser um estreante no ramo. Ele já venceu os prêmios Massey Ferguson, o MPT Nacional e o Petrobras. Assim como foi finalista no Anamatra de Direitos Humanos, Sebrae e CNT. Além de ter recebido menção honrosa no Prêmio Fotografia Documental, na Colômbia.

Nesta categoria, ele concorre com mais três finalistas:

Região Sul: Márcio Heledga e Rodrigo Sigmura, com "Agridoce: o desafio de crescer no ramo de confeitaria durante a pandemia" do Grupo RIC - Paraná.



Márcio Heledga e Rodrigo Sigmura, com "Agridoce: o desafio de crescer no ramo de confeitaria durante a pandemia" do Grupo RIC - Paraná. Região Centro-Oeste: Gustavo Moreno, com "Balancéu" do Portal Metrópoles - Distrito Federal.



Gustavo Moreno, com "Balancéu" do Portal Metrópoles - Distrito Federal. Região Nordeste: Rafael Martins, com "No Recife, borracheiro Seu Modesto faz casas de boneca no fundo da oficina" do TAB UOL - Pernambuco.



Pedro Ribeiro, presidente da Associação de Moradores e catadores de Caranguejo do Distrito de Nativo, mostrando o mangue morto em São Mateus Crédito: Ricardo Medeiros

Ao todo, a oitava edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo recebeu 1.143 inscrições. O tema central é “a importância da micro e pequena empresa para o enfrentamento da pandemia”, podendo ser abordado sob vários aspectos, incluindo empreendedorismo, sustentabilidade e legislação.