Jornalistas da Rede Gazeta vencem 3 categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Ricardo Medeiros, Natalia Bourguignon e Alessandro Bacheti ganharam a etapa estadual do prêmio Crédito: Montagem

8º Prêmio Sebrae de Jornalismo e agora vão concorrer à premiação nacional, com previsão para janeiro de 2022. A premiação foi dividida entre categorias texto, áudio, vídeo e foto. Jornalistas da Rede Gazeta venceram três categorias da etapa estadual do, com previsão para janeiro de 2022. A premiação foi dividida entre categorias texto, áudio, vídeo e foto.

Na área de fotografia, ganharam as imagens feitas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros que mostram o dia a dia de trabalho nos manguezais do Estado. Veja a reportagem aqui .

"Feliz, pelo reconhecimento do trabalho! Conseguimos passar uma mensagem fundamental: a importância da conservação do nossos manguezais. Encontramos um mangue à deriva e catadores lutando bravamente para sobreviver" Ricardo Medeiros - Fotógrafo de A Gazeta

A repórter Natalia Bourguignon vence na categoria texto com a série 'Periferia Business', que conta história de mulheres que empreendem nos bairros pobres do Estado. Confira aqui reportagem

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Já o repórter da TV Gazeta Alessandro Bacheti saiu vitorioso por conta da matéria sobre recuperação de nascentes feita pelo Instituto Terra.

"Fiquei muito feliz pelo prêmio e mais emocionado ainda pelo fato dos jurados terem escolhido uma reportagem que fala de recuperação de nascentes nesse momento em que o mundo discute soluções para o clima, e que também lembramos dos 6 anos do desastre de Mariana que afetou tanto o Rio Doce aqui no Estado. Prova de que grandes, médias e pequenas empresas, além de ações individuais, podem ajudar a recuperar o meio ambiente" Alessandro Bacheti - Repórter da TV Gazeta

A divulgação dos ganhadores no Espírito Santo aconteceu nesta quarta-feira (3), no formato virtual, devido à pandemia da Covid-19. A jornalista Sayonara Lacerda, assessora de comunicação do Sebrae-ES, foi a responsável por conduzir o evento e por realizar a divulgação dos jornalistas vencedores desta edição.

A premiação foi destinada aos melhores conteúdos jornalísticos veiculados nas mídias tradicionais e nas plataformas digitais. Dessa forma, o jornalista que tivesse interesse em concorrer ao prêmio deveria realizar a inscrição do seu conteúdo em uma das quatro categorias do PSJ. Ao todo, foram 54 participantes na etapa capixaba, sendo quatro integrantes da Rede Gazeta finalistas.

Caranguejo do manguezal de Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

A escolha dos vencedores se deu a partir de um júri técnico, formado por três jornalistas. Marcella Andrade, assessora de comunicação na Unimed Vitória; Maurílio Mendonça, integrante da equipe Pulso Comunicação; e Carla Monteiro, integrante da equipe de comunicação e marketing do Sebrae-ES.

Todos os finalistas do PSJ receberão um certificado. Além disso, os primeiros colocados de cada categoria vão ganhar um troféu e um iluminador ring light.

Jornalistas de A Gazeta conquistam três categorias do 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo Crédito: Divulgação/Youtube

CATEGORIA FOTO

A categoria abrange foto ou sequência de fotos publicadas em veículos impressos de periodicidade igual ou inferior a trimestral ou em sites de empresas jornalísticas.

"Manguezal", por Ricardo Medeiros - A Gazeta (Premiado)

"Circo Barcelona", por Ricardo Medeiros - A Gazeta (Finalista)

"Paneleiras", por Ricardo Medeiros - A Gazeta (Finalista)

As fotos de "Manguezal", de Ricardo Medeiros, fazem parte de uma matéria que retrata os crimes no mangue , como aterros, lixos, esgoto e catas de crustáceos irregular que geram graves consequências ambientais, sociais e econômicas para o manguezal do ES.

CATEGORIA TEXTO

Concorrem matérias publicadas em veículos impressos, jornais ou revistas sediados no Brasil de periodicidade igual ou inferior a trimestral ou portais, sites de notícias e blogs.

"Periferia business: as mulheres que moram e empreendem nas comunidades", por Natalia Bourguignon - A Gazeta (Premiado)

"Recuperação será lenta no mercado de flores ornamentais do ES", por Leandro Fidelis - Conexão Safra (Finalista)

"Catador de papelão abre empresa para tirar riqueza do lixo", por Roberta Bourguignon - Portal 27 (Finalista)

A matéria "Periferia business", de Natalia Bourguignon, apresenta a história de mulheres que moram em bairros periféricos e precisaram empreender para conseguir sobreviver em tempos tão difíceis. Com dedicação e persistência, elas conseguiram vencer e hoje são empreendedoras de sucesso.

CATEGORIA VÍDEO

Contempla conteúdos jornalísticos veiculados em canais de televisão ou vídeos publicados em plataformas digitais de vídeo com duração de até 60 minutos.

"Instituto Terra recupera cerca de duas mil nascentes no Espírito Santo e em Minas Gerais", por Alessandro Bacheti - TV Gazeta. Assista aqui à reportagem. (Premiado)

"Série: 'Empreendedores no TN'", por Luciano Rosetti Barros - TV Tribuna (Finalista)

"Produtor rural conectado às novas tecnologias", por Roger Silva - TV Gazeta (Finalista)

A matéria "Instituto Terra recupera cerca de duas mil nascentes no Espírito Santo e em Minas Gerais", de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta, conta sobre o projeto Instituto Terra, que trouxe vida a uma região totalmente degradada, mostrando que é possível reverter este quadro e recuperar as nascentes gerando benefícios a diversos produtores rurais do entorno.

CATEGORIA ÁUDIO

A categoria áudio engloba conteúdos jornalísticos veiculados em emissoras de rádio ou podcasts publicados em plataformas de streaming com duração de até 60 minutos.