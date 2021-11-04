Jornalistas da Rede Gazeta vencem 3 categorias do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Jornalistas da Rede Gazeta venceram três categorias da etapa estadual do 8º Prêmio Sebrae de Jornalismo e agora vão concorrer à premiação nacional, com previsão para janeiro de 2022. A premiação foi dividida entre categorias texto, áudio, vídeo e foto.
Na área de fotografia, ganharam as imagens feitas pelo fotógrafo Ricardo Medeiros que mostram o dia a dia de trabalho nos manguezais do Estado. Veja a reportagem aqui.
"Feliz, pelo reconhecimento do trabalho! Conseguimos passar uma mensagem fundamental: a importância da conservação do nossos manguezais. Encontramos um mangue à deriva e catadores lutando bravamente para sobreviver"
A repórter Natalia Bourguignon vence na categoria texto com a série 'Periferia Business', que conta história de mulheres que empreendem nos bairros pobres do Estado. Confira aqui reportagem.
Já o repórter da TV Gazeta Alessandro Bacheti saiu vitorioso por conta da matéria sobre recuperação de nascentes feita pelo Instituto Terra.
"Fiquei muito feliz pelo prêmio e mais emocionado ainda pelo fato dos jurados terem escolhido uma reportagem que fala de recuperação de nascentes nesse momento em que o mundo discute soluções para o clima, e que também lembramos dos 6 anos do desastre de Mariana que afetou tanto o Rio Doce aqui no Estado. Prova de que grandes, médias e pequenas empresas, além de ações individuais, podem ajudar a recuperar o meio ambiente"
A divulgação dos ganhadores no Espírito Santo aconteceu nesta quarta-feira (3), no formato virtual, devido à pandemia da Covid-19. A jornalista Sayonara Lacerda, assessora de comunicação do Sebrae-ES, foi a responsável por conduzir o evento e por realizar a divulgação dos jornalistas vencedores desta edição.
A premiação foi destinada aos melhores conteúdos jornalísticos veiculados nas mídias tradicionais e nas plataformas digitais. Dessa forma, o jornalista que tivesse interesse em concorrer ao prêmio deveria realizar a inscrição do seu conteúdo em uma das quatro categorias do PSJ. Ao todo, foram 54 participantes na etapa capixaba, sendo quatro integrantes da Rede Gazeta finalistas.
A escolha dos vencedores se deu a partir de um júri técnico, formado por três jornalistas. Marcella Andrade, assessora de comunicação na Unimed Vitória; Maurílio Mendonça, integrante da equipe Pulso Comunicação; e Carla Monteiro, integrante da equipe de comunicação e marketing do Sebrae-ES.
Todos os finalistas do PSJ receberão um certificado. Além disso, os primeiros colocados de cada categoria vão ganhar um troféu e um iluminador ring light.
CATEGORIA FOTO
A categoria abrange foto ou sequência de fotos publicadas em veículos impressos de periodicidade igual ou inferior a trimestral ou em sites de empresas jornalísticas.
- "Manguezal", por Ricardo Medeiros - A Gazeta (Premiado)
- "Circo Barcelona", por Ricardo Medeiros - A Gazeta (Finalista)
- "Paneleiras", por Ricardo Medeiros - A Gazeta (Finalista)
As fotos de "Manguezal", de Ricardo Medeiros, fazem parte de uma matéria que retrata os crimes no mangue, como aterros, lixos, esgoto e catas de crustáceos irregular que geram graves consequências ambientais, sociais e econômicas para o manguezal do ES.
CATEGORIA TEXTO
Concorrem matérias publicadas em veículos impressos, jornais ou revistas sediados no Brasil de periodicidade igual ou inferior a trimestral ou portais, sites de notícias e blogs.
- "Periferia business: as mulheres que moram e empreendem nas comunidades", por Natalia Bourguignon - A Gazeta (Premiado)
- "Recuperação será lenta no mercado de flores ornamentais do ES", por Leandro Fidelis - Conexão Safra (Finalista)
- "Catador de papelão abre empresa para tirar riqueza do lixo", por Roberta Bourguignon - Portal 27 (Finalista)
A matéria "Periferia business", de Natalia Bourguignon, apresenta a história de mulheres que moram em bairros periféricos e precisaram empreender para conseguir sobreviver em tempos tão difíceis. Com dedicação e persistência, elas conseguiram vencer e hoje são empreendedoras de sucesso.
CATEGORIA VÍDEO
Contempla conteúdos jornalísticos veiculados em canais de televisão ou vídeos publicados em plataformas digitais de vídeo com duração de até 60 minutos.
- "Instituto Terra recupera cerca de duas mil nascentes no Espírito Santo e em Minas Gerais", por Alessandro Bacheti - TV Gazeta. Assista aqui à reportagem. (Premiado)
- "Série: 'Empreendedores no TN'", por Luciano Rosetti Barros - TV Tribuna (Finalista)
- "Produtor rural conectado às novas tecnologias", por Roger Silva - TV Gazeta (Finalista)
A matéria "Instituto Terra recupera cerca de duas mil nascentes no Espírito Santo e em Minas Gerais", de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta, conta sobre o projeto Instituto Terra, que trouxe vida a uma região totalmente degradada, mostrando que é possível reverter este quadro e recuperar as nascentes gerando benefícios a diversos produtores rurais do entorno.
CATEGORIA ÁUDIO
A categoria áudio engloba conteúdos jornalísticos veiculados em emissoras de rádio ou podcasts publicados em plataformas de streaming com duração de até 60 minutos.
- "Conheça as histórias dos degustadores de café que perderam o olfato e o paladar para a Covid-19", por Fernanda Zandonadi - Revista Conexão Safra (Premiado)
- "Agroindústria familiar usa criatividade para driblar falta de embalagens gerada pela pandemia", por Fernanda Zandonadi - Revista Conexão Safra (Finalista)