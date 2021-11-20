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14ª edição

Rede Gazeta ganha cinco troféus no Prêmio Cooperativismo

O prêmio, realizado pelo Sistema OCB/ES, tem o objetivo de reconhecer a importância do jornalismo para a divulgação do cooperativismo capixaba

Publicado em 

20 nov 2021 às 09:03

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 09:03

Rede Gazeta leva cinco troféus no Prêmio Cooperativista
Isaac Ribeiro, Ricardo Medeiros, Lara Rosado e Mário Bonella Crédito: Reprodução/ Intragram Rede Gazeta
A Rede Gazeta conquistou cinco troféus na 14ª edição do Prêmio de Jornalismo Cooperativista. O resultado foi anunciado na noite desta sexta-feira (19), em um cerimonial da Grande Vitória. 
O jornalista Isaac Ribeiro venceu na categoria Radiojornalismo, Lara Rosado foi a campeã do "Voto Popular" com 2.417 votos, enquanto Mário Bonella foi o segundo colocado no Telejornalismo. O fotógrafo Ricardo Medeiros conquistou as duas primeiras colocações na categoria Fotojornalismo.
O prêmio, realizado pelo Sistema OCB/ES, tem o objetivo de reconhecer a importância do jornalismo para a divulgação do cooperativismo capixaba. 
OS VENCEDORES

FOTOJORNALISMO

  • Ricardo Vervloet Medeiros - Renovação no campo
  • Ricardo Vervloet Medeiros - Trabalho Familiar

RADIOJORNALISMO

TELEJORNALISMO

  • Mário Augusto da Silva Bonella - União de mulheres pela produção de café de qualidade

WEBJORNALISMO

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