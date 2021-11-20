Rede Gazeta ganha cinco troféus no Prêmio Cooperativismo

Isaac Ribeiro, Ricardo Medeiros, Lara Rosado e Mário Bonella Crédito: Reprodução/ Intragram Rede Gazeta

A Rede Gazeta conquistou cinco troféus na 14ª edição do Prêmio de Jornalismo Cooperativista. O resultado foi anunciado na noite desta sexta-feira (19), em um cerimonial da Grande Vitória.

O jornalista Isaac Ribeiro venceu na categoria Radiojornalismo, Lara Rosado foi a campeã do "Voto Popular" com 2.417 votos, enquanto Mário Bonella foi o segundo colocado no Telejornalismo. O fotógrafo Ricardo Medeiros conquistou as duas primeiras colocações na categoria Fotojornalismo.

O prêmio, realizado pelo Sistema OCB/ES, tem o objetivo de reconhecer a importância do jornalismo para a divulgação do cooperativismo capixaba.

OS VENCEDORES

FOTOJORNALISMO

Ricardo Vervloet Medeiros - Renovação no campo

Ricardo Vervloet Medeiros - Trabalho Familiar

RADIOJORNALISMO

Isaac de Sousa Ribeiro - Comunidades quilombolas se reinventam na pandemia

TELEJORNALISMO

Mário Augusto da Silva Bonella - União de mulheres pela produção de café de qualidade

WEBJORNALISMO