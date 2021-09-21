A Gazeta recebe investimento do Facebook para apoiar o jornalismo

Nova redação da TV Gazeta e jornal A Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva

O site A Gazeta foi escolhido para integrar um programa de investimentos do Facebook para apoiar o jornalismo profissional na rede social. O projeto vai durar três anos e abrange, ao todo, 20 veículos de notícias que produzem notícia no Brasil. O anúncio do projeto foi feito no último dia 16 de setembro.

A iniciativa “News Innovation Test” tem como objetivo aumentar a circulação de links de artigos de notícias na plataforma, com novas formas de conectar os usuários ao material jornalístico. Os links poderão ser mostrados em múltiplas superfícies, como os centros de informação disponíveis dentro do Facebook.

Além disso, o Facebook vai investir, adicionalmente a esses acordos, mais de US$ 2,6 milhões nos próximos 12 meses dedicados a fundos de inovação e projetos desenvolvidos em colaboração com associações de imprensa, que representam juntas mais de 200 veículos no país.

De acordo com o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, a parceria é um passo importante para o fortalecimento do jornalismo profissional. "Vivemos um momento da História onde todo cidadão pode ser produtor e distribuidor de conteúdo, o que é positivo e democrático. Reconhecendo a importância do jornalismo e das redes sociais se aliarem, A Gazeta e o Facebook fortalecem o que é notícia apurada e checada, privilegiando o papel da produção profissional de conteúdo", frisou.

FORTALECIMENTO

A diretora de Parcerias de Notícias do Facebook para a América Latina, Claudia Gurfinkel, afirma que o objetivo é se aliar aos veículos de informação sérios no momento de transformação digital. “Estamos comprometidos em apoiar o ecossistema de notícias no Brasil e felizes em anunciar nosso investimento e colaboração contínua com veículos e associações no país. Estamos trabalhando de perto com organizações de notícias para construirmos, juntos, novas oportunidades de conectar pessoas e notícias no Facebook”, diz.