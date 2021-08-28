AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Capixaba
  • Cotidiano
  • "O jornalismo serve para identificar a dor do cidadão e levar informação de relevância social"
Image
Mário Bonella
"O jornalismo serve para identificar a dor do cidadão e levar informação de relevância social"
Jornalista, que continua na apresentação do Bom Dia ES, assume o comando do programa CBN Cotidiano, da Rádio CBN Vitória, a partir desta quarta-feira (1º)

Viviann Barcelos

Repórter

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 10:25

Publicado em

28 ago 2021 às 10:25
Para celebrar os 25 anos da Rádio CBN Vitória (92,5FM), o mês de setembro será marcado por novidades. Uma delas é o jornalista Mário Bonella, apresentador do Bom Dia ES, que assume o programa CBN Cotidiano a partir da próxima quarta-feira, dia 1º de setembro.
O jornalista já esteve à frente do CBN Cotidiano entre 2009 e 2012. Agora, com o retorno à apresentação, a expectativa, segundo Bonella, é retomar a parceria com os ouvintes, de forma mais leve, dinâmica e com informação de interesse público.
Para a nova fase do CBN Cotidiano no ar, o programa vai contar também com os trabalhos dos técnicos de áudio Júlio Biasutti e Leandro Rodrigues, com a produção dos jornalistas Adalberto Cordeiro e Pedro Cunha, com a contribuição do jornalista Lucas Valadão nos noticiários e redes sociais, além das editoras responsáveis Fernanda Queiroz e Elaine Silva.
Em meio ao contexto atual, marcado pelo excesso de informações e fake news, Bonella destacou, em entrevista para A Gazeta, a importância de levar a notícia de forma precisa aos ouvintes. Ele também contou quais são as suas expectativas para o novo CBN Cotidiano.
O jornalista Mário Bonella apresenta o programa Cotidiano na CBN
O jornalista Mário Bonella: nova fase à frente do programa CBN Cotidiano Crédito: Vitor Jubini

Por que o Jornalismo deve estar próximo das pessoas?

Quanto mais próximo, mas ele pode cumprir o seu papel, que é noticiar o que é de interesse público. Quanto mais perto, mais a gente pode sentir a dor do cidadão. É para isso que a gente serve: identificar a dor do cidadão, apurar, ouvir todos os lados, e levar informação que tem relevância social.

Qual a importância de as pessoas se sentirem à vontade para contribuírem na construção do Jornalismo?

Os ouvintes contribuem, mas não substituem o jornalista. Isso porque é o jornalista que sabe filtrar aquilo que é notícia e aquilo que não é. A importância de as pessoas se sentirem à vontade é que, dessa forma, elas depositam mais confiança em nosso trabalho. Temos ainda mais responsabilidade de checar a informação, apurar e levá-la de forma precisa para quem vai ler, ouvir ou assistir. Nosso papel não é dar opinião, mas é dar a informação precisa.

Quais as experiências da TV que você vai levar para o rádio?

Diariamente, são 2h30 na apresentação do Bom Dia ES, além de reportagens para a Rede Globo. Isso contribui porque sempre estamos atrás da notícia. Na televisão, fazemos uma entrevista de quatro a cinco minutos e temos que sintetizar o máximo possível. Acredito que esse vai ser um ganho importante na rádio, sintetizar o que é mais importante para facilitar a compreensão dos ouvintes, mas sempre se isentando de dar a opinião. Mais uma vez eu repito: nosso papel não é dar opinião, é dar a informação precisa.

Como será o formato do programa CBN Cotidiano?

Vai ser um programa leve, descontraído e com muitas notícias. Vamos ter inserções de música, participação de ouvintes e novos quadros. Um quadro, por exemplo, vai ser sobre Filosofia, que vai abordar reflexões atuais. Outro vai ser sobre a relação dos filhos, pais e escolas, abordando sobre quando os pais devem ajudar os filhos na escola, quando levar em consideração alguma queixa dos filhos. Tudo isso porque a pandemia, com a suspensão das aulas, potencializou essa relação. Vamos também ter um quadro chamado “Sextou”, que vai trazer dicas sobre o que vai acontecer no final de semana, nos restaurantes e (indicar) lugares a visitar. Ah, e vamos ter também um “Bolão de Futebol” com os ouvintes. O Cotidiano também vai ter espaço para se aprofundar sobre determinados temas que são comuns do nosso dia a dia. Nesta primeira semana, por exemplo, vamos falar sobre a internet 5G, o que ela muda em nossa vida. É uma oportunidade de se aprofundar sobre um assunto pertinente, mas sempre de maneira muito leve, com inserções de música.

Como é voltar para o CBN Cotidiano 9 anos depois de ter apresentado o programa?

Eu estou muito feliz com o convite. Trabalhar na CBN é um certificado de que você trabalha bem, porque ela é “a rádio que toca notícia”. Além disso, é mais uma maneira de prestar um serviço, que eu acredito que é este o papel do jornalista. Se a rádio oferece essa oportunidade, temos que aproveitar e levar informação precisa e de interesse público. Mas lembro de algo muito importante: tudo é equipe. Temos os nossos técnicos e os nossos jornalistas na produção e no noticiário, que nos ajudam a colocar o programa no ar e a fazer com que a notícia chegue aos ouvintes.

Veja Também

Jornalista Mário Bonella assume o programa CBN Cotidiano, da CBN Vitória

Rede Gazeta inaugura nova redação com tributo a Cariê Lindenberg

Conheça os 30 finalistas do Curso de Residência da Rede Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais
CBN cotidiano cbn reportagens CBN Vitória Jornalismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança