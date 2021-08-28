"O jornalismo serve para identificar a dor do cidadão e levar informação de relevância social"

Vai ser um programa leve, descontraído e com muitas notícias. Vamos ter inserções de música, participação de ouvintes e novos quadros. Um quadro, por exemplo, vai ser sobre Filosofia, que vai abordar reflexões atuais. Outro vai ser sobre a relação dos filhos, pais e escolas, abordando sobre quando os pais devem ajudar os filhos na escola, quando levar em consideração alguma queixa dos filhos. Tudo isso porque a pandemia, com a suspensão das aulas, potencializou essa relação. Vamos também ter um quadro chamado “Sextou”, que vai trazer dicas sobre o que vai acontecer no final de semana, nos restaurantes e (indicar) lugares a visitar. Ah, e vamos ter também um “Bolão de Futebol” com os ouvintes. O Cotidiano também vai ter espaço para se aprofundar sobre determinados temas que são comuns do nosso dia a dia. Nesta primeira semana, por exemplo, vamos falar sobre a internet 5G, o que ela muda em nossa vida. É uma oportunidade de se aprofundar sobre um assunto pertinente, mas sempre de maneira muito leve, com inserções de música.