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Renata Rasseli

Rede Gazeta inaugura nova redação com tributo a Cariê Lindenberg

A empresa inaugurou sua nova Redação de Jornalismo e a nova área de Negócios na manhã desta segunda-feira (23), em sua sede, em Vitória

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 15:36

Públicado em 

23 ago 2021 às 15:36
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Inauguração da redação integrada
Café Lindenberg, Abdo Chequer, Paulo Canno, Marcello Moraes e Helder Luciano de Oliveira: diretoria da Rede Gazeta na inauguração da nova redação da Rede Gazeta  Crédito: Ricardo Medeiros
 O diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, inaugurou, nesta segunda-feira (23), a nova Redação de Jornalismo e a nova área de Negócios do grupo, que em setembro completa 93 anos. 
Nova redação integrada da Rede Gazeta
Nova redação integrada da Rede Gazeta Crédito: Divulgação
Na inauguração, Café descerrou a parede-tributo a seu pai, Cariê Lindenberg, falecido em abril. Nela, está inscrito um verdadeiro mantra para os jornalistas e visitantes que chegarem à nova Redação: "No Jornalismo não existe favor. Nem favor a favor, nem favor contra". As palavras foram ditas por Cariê em sua última entrevista para A Gazeta, em 2019.
Nova redação integrada da Rede Gazeta
Nova redação integrada da Rede Gazeta Crédito: Divulgação
"A Rede Gazeta não chegou onde está hoje por falta de coragem. Fizemos um investimento pesado, na Redação e na área de Negócios, num momento de incertezas. Acreditar no negócio, no jornalismo e na isenção faz parte dos nossos valores, e meu pai, que comandou esta empresa por tantos anos, nos deixou esse legado. Cariê sempre foi um pilar de sustentação do nosso grupo, e suas palavras hoje nos inspiram."
Café Lindenberg - Diretor-geral da Rede Gazeta

OPEN SPACE

Nova redação integrada da Rede Gazeta
Nova área de Negócios da Rede Gazeta Crédito: Divulgação
A nova redação e a nova área de negócios da Rede foram concebidas com o objetivo de inovar e conectar as pessoas. Por isso, tanto a área de produção de conteúdo quanto a nova casa dos times comerciais estão em "open space", ou seja, equipes integradas, lado a lado, com mais espaços de convivência e troca de ideias.
O projeto, do escritório LPA Arquitetura, de São Paulo, sintoniza a Rede Gazeta com os novos tempos: mais cores, espaços aconchegantes e áreas instagramáveis que estimulam a criatividade e o conforto.
Café Lindenberg, Márcio Chagas e Marcello Moraes
Café Lindenberg, Márcio Chagas e Marcello Moraes: na nova área de Negócios da Rede Gazeta Crédito: Renata Rasseli
A inauguração reuniu a diretoria da Rede Gazeta, jornalistas, funcionários e a equipe responsável pela reforma. Colaboradores das equipes envolvidas na execução do projeto receberam placas de homenagem pelo empenho e dedicação.
Elaine Silva, Abdo Chequer, Café Lindenberg e Bruno Dalvi
Elaine Silva, Abdo Chequer, Café Lindenberg e Bruno Dalvi: equipe do jornalismo na nova redação integrada da Rede Gazeta Crédito: Renata Rasseli

Inauguração da nova Redação Integrada e da nova área de Negócios da Rede Gazeta

Nova redação integrada da Rede Gazeta
Nova redação integrada da Rede Gazeta Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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