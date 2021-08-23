Rede Gazeta inaugura nova redação com tributo a Cariê Lindenberg

"A Rede Gazeta não chegou onde está hoje por falta de coragem. Fizemos um investimento pesado, na Redação e na área de Negócios, num momento de incertezas. Acreditar no negócio, no jornalismo e na isenção faz parte dos nossos valores, e meu pai, que comandou esta empresa por tantos anos, nos deixou esse legado. Cariê sempre foi um pilar de sustentação do nosso grupo, e suas palavras hoje nos inspiram."