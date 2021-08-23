Rede Gazeta inaugura nova redação com tributo a Cariê Lindenberg

O diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg, inaugurou, nesta segunda-feira (23), a nova Redação de Jornalismo e a nova área de Negócios do grupo, que em setembro completa 93 anos.
Na inauguração, Café descerrou a parede-tributo a seu pai, Cariê Lindenberg, falecido em abril. Nela, está inscrito um verdadeiro mantra para os jornalistas e visitantes que chegarem à nova Redação: "No Jornalismo não existe favor. Nem favor a favor, nem favor contra". As palavras foram ditas por Cariê em sua última entrevista para A Gazeta, em 2019.
"A Rede Gazeta não chegou onde está hoje por falta de coragem. Fizemos um investimento pesado, na Redação e na área de Negócios, num momento de incertezas. Acreditar no negócio, no jornalismo e na isenção faz parte dos nossos valores, e meu pai, que comandou esta empresa por tantos anos, nos deixou esse legado. Cariê sempre foi um pilar de sustentação do nosso grupo, e suas palavras hoje nos inspiram."
OPEN SPACE
A nova redação e a nova área de negócios da Rede foram concebidas com o objetivo de inovar e conectar as pessoas. Por isso, tanto a área de produção de conteúdo quanto a nova casa dos times comerciais estão em "open space", ou seja, equipes integradas, lado a lado, com mais espaços de convivência e troca de ideias.
O projeto, do escritório LPA Arquitetura, de São Paulo, sintoniza a Rede Gazeta com os novos tempos: mais cores, espaços aconchegantes e áreas instagramáveis que estimulam a criatividade e o conforto.
A inauguração reuniu a diretoria da Rede Gazeta, jornalistas, funcionários e a equipe responsável pela reforma. Colaboradores das equipes envolvidas na execução do projeto receberam placas de homenagem pelo empenho e dedicação.