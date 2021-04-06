Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Linha do tempo

Confira a trajetória de Cariê Lindenberg, fundador da Rede Gazeta

O empresário, músico e escritor Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, morreu nesta terça-feira (6), em Vitória, aos 85 anos, em decorrência de complicações de uma pneumonia

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 19:13

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

06 abr 2021 às 19:13
Carismático, visionário, bem-humorado, trabalhador e inteligente. Esses foram alguns dos muitos adjetivos usados por familiares e amigos para descrever a relevância de Cariê Lindenberg no processo de projeção do Espírito Santo para todo o Brasil.
Nesta terça-feira (6), o fundador da Rede Gazeta não resistiu às complicações de uma pneumonia e faleceu aos 85 anos.
Multifacetado, Cariê era empresário, músico e escritor. Ele deixa três filhos e cinco netos. Nos últimos anos, se dividia entre a leitura e a música em sua residência na Ilha do Frade, na Capital. Para conhecer um pouco mais da sua trajetória, confira essa linha do tempo.

Cariê Lindenberg no comando da Rede Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Gazeta TV Gazeta Cariê Lindenberg
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava
Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados