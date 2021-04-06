Confira a trajetória de Cariê Lindenberg, fundador da Rede Gazeta

Carismático, visionário, bem-humorado, trabalhador e inteligente. Esses foram alguns dos muitos adjetivos usados por familiares e amigos para descrever a relevância de Cariê Lindenberg no processo de projeção do Espírito Santo para todo o Brasil.

Multifacetado, Cariê era empresário, músico e escritor. Ele deixa três filhos e cinco netos. Nos últimos anos, se dividia entre a leitura e a música em sua residência na Ilha do Frade, na Capital. Para conhecer um pouco mais da sua trajetória, confira essa linha do tempo.