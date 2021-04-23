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Iniciativas para o ES

As sementes plantadas por Cariê Lindenberg para o DNA da Rede Gazeta

Os grandes projetos voltados para o interesse da comunidade capixaba continuaram presentes nas iniciativas da empresa mesmo depois de sua passagem para o Conselho de Administração

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 02:00

Públicado em 

23 abr 2021 às 02:00
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, em retrato de 2017
Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, em retrato de 2017 Crédito: Guilherme Ferrari
Abordei, nos meus dois artigos anteriores, parte do legado deixado por Cariê LindenbergNo primeiro, relembrei ter sido Cariê o personagem que mais contribuiu para a profissionalização do jornalismo e modernização da imprensa capixaba, pelas inovações implantadas no jornal A Gazeta a partir da segunda metade da década de 1960, coroadas com a inauguração da TV Gazeta em 1976.
No segundo, relembrei a sua iniciativa, na década de 1980, de realizar dois grandes projetos, “O Espírito Santo na Constituinte” e o “ES Século 21 – geração do futuro capixaba”, engajando a sociedade capixaba em temas relevantes para o Estado (como o planejamento do seu futuro) e o país (como o debate das propostas a serem apresentadas à Assembleia Nacional Constituinte que iria gestar a Constituição de 1988).
Registro, agora, que as sementes plantadas por Cariê se multiplicaram nos anos seguintes e até mesmo nas décadas que se seguiram à sua passagem para o Conselho de Administração da Rede Gazeta e a transferência do comando executivo da empresa para o seu filho Café Lindenberg em 2001. Em 1992, por exemplo, a Rede Gazeta realizou o seu primeiro planejamento estratégico que resultou em um inovador modelo de gestão contemplando a implantação das Unidades Estratégicas de Negócios iniciando, nas palavras de Cariê, “uma nova etapa na história” da empresa.

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Os grandes projetos voltados para o interesse da comunidade capixaba continuaram presentes nas iniciativas da empresa. Como disse Café Lindenberg no encerramento de um deles, “ser protagonista do desenvolvimento do Espírito Santo está no DNA da Rede Gazeta”.
Em 2015 e 2016 foram realizadas duas edições do “Espírito Santo Competitivo”, com o propósito de “debater as estratégias para ampliar a competitividade da economia do Espírito Santo, fortalecer os empreendimentos produtivos instalados no Estado e atrair novos investimentos”.
Em 2017, quando o país discutia alternativas para superar a crise resultante do fracasso da “nova matriz econômica” do governo Dilma-Mantega, a Rede Gazeta promoveu o projeto “As Reformas de que o Brasil precisa”. Os capixabas debateram propostas para as Reformas da Previdência, Trabalhista e Política com os parlamentares da bancada federal e especialistas como o secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda do governo Temer, Marcelo Caetano.

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No ano seguinte, diante das ameaças que já pairavam sobre a Lava Jato, o projeto “Diálogos para Integridade” trouxe a Vitória, como palestrantes, entre outros, o ministro do STF Luís Roberto Barroso e o então procurador integrante da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Carlos Fernando dos Santos Lima.
Estas iniciativas são mais alguns exemplos da constante preocupação da Rede Gazeta, fiel ao legado de Cariê Lindenberg, de abrir oportunidades de engajamento dos capixabas no debate dos temas relevantes para o Estado e o país.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

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